瑞士阿爾卑斯山酒吧爆炸致40死約百傷 目擊者：醫院「被燒傷者淹沒」

瑞士警方當地元旦日清晨表示，阿爾卑斯山滑雪度假城鎮克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一間酒吧舉行跨年派對期間發生爆炸。路透社報道，事發後，一名意大利外交官員引述當地警方消息，相信事故中有40人死亡，另有約100人受傷。

阿爾卑斯山滑雪度假城鎮克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一間酒吧發生爆炸。法新社

瑞士西南部瓦萊邦（Wallis）的警方發言人確認發生一宗原因不明的爆炸。英國天空新聞台較早前曾引述瑞士警方消息報道，事件已致10人死亡10人受傷。死傷人數有可能進一步上升。警方還確認，該事件目前「不被認定為與恐怖襲擊有關」。事發區域已被完全封鎖，克朗-蒙大拿上空已設立禁飛區。



另有當地媒體報道稱，此次事件發生在當地時間凌晨1時半左右。事發酒吧為遊客聚集地，事發時正舉行跨年活動，現場有上百人。

據悉，事發時酒吧內有100多人。一名目擊者補充說，「數不清的」救護車和數架直升機迅速趕往事故現場。警方發言人拒絕證實具體數字，但表示許多人正在接受燒傷治療。瑞士空中救護和救援服務的一名醫生表示，醫院「被燒傷患者淹沒了」。

有消息稱，此次爆炸可能因煙火燃放或存放不當引起，但有關事故原因尚無官方消息。警方還確認，此事件尚未被視為與恐怖主義相關。