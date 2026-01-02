Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑞士酒吧奪命火釀40死115人傷 狹梯逃命片曝光 倖存者睹同伴喪生

即時國際
更新時間：02:28 2026-01-02 HKT
發佈時間：02:28 2026-01-02 HKT

瑞士著名阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭斯蒙大拿（Crans-Montana）發生當地歷來最嚴重的慘劇之一。一間擠滿倒數慶祝人潮的酒吧在元旦凌晨突發大火，火勢迅速蔓延並導致天花塌陷，造成約40人遇難、115人受傷，當中大部分傷者傷勢嚴重。當局初步調查懷疑，起火原因與酒吧員工手持帶有煙花裝置的香檳進入派對區有關，惟確實起因仍待進一步核實。

人間煉獄：樓梯狹窄阻逃生 倖存者碎窗保命

事發於當地時間元旦凌晨兩時前，位於克蘭斯蒙大拿的熱門酒吧「Le Constellation」正舉行大型除夕倒數派對。據目擊者描述，當時酒吧內氣氛熾熱，混亂中有人目擊一名男侍應將一名女侍應舉到肩上，後者手持裝有燃燒中蠟燭或煙花的瓶子。隨後火勢疑燒著天花，木製天花瞬間塌陷，釋出大量濃煙及發生「閃燃」（flashover）現象。

16歲的巴黎少年克萊維爾（Axel Clavier）憶述現場陷入「完全混亂」，他形容當時感到窒息，最終要用桌子撞碎一塊有機玻璃窗才得以逃出生天，惜其一名友人不幸喪生，另有數名友人失蹤。另一名目擊者指，由於通往出口的樓梯及大門極為狹窄，逃生者互相踐踏及推擠，情境如同恐怖片。

其中一段網上流傳的短片可見，當酒吧內的顧客驚見起火後，馬上恐慌地湧向狹長的樓梯跑下樓。另一段從酒吧外拍攝的短片拍到人們從大火中爬過酒吧外欄逃命，前推後仆，出現人叠人，場面恐慌。

瓦萊州警務處長吉斯勒（Frédéric Gisler）在記者會上形容整項工作艱巨，目前首要任務是確認死者身份並通知家屬。由於傷者人數眾多，當地醫院的重症監護室及手術室已全數爆滿，州政府呼籲當地居民及遊客在未來數天保持警覺及謹慎活動，以免發生其他意外，進一步加重已達極限的醫療資源負擔。

瓦萊州檢察官皮勞（Beatrice Pilloud）強調，目前無證據顯示事件涉及恐怖襲擊，亦未有任何嫌疑人被捕，調查工作將集中於酒吧是否違反容納人數上限。

瑞士總統致哀：團結面對悲劇

事發當日剛上任的瑞士總統帕默林（Guy Parmelin）表示，救援人員在現場面對了「無法形容的暴力與痛苦畫面」。他呼籲國民以祈禱及團結之心面對災難，並對死傷者家屬表示深切慰問。

克蘭斯蒙大拿不僅是著名的國際滑雪場，亦是高爾夫球大師賽的舉辦地，原本正準備在2月米蘭-科爾蒂納奧運會前主辦世界盃下坡賽。是次慘劇發生後，這片銀色大地籠罩在一片哀傷之中。

