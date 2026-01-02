Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荷蘭跨年煙花變奪命騷亂  致2死250人被捕  今年起全國禁售煙火

即時國際
更新時間：08:56 2026-01-02 HKT
發佈時間：08:56 2026-01-02 HKT

荷蘭民間傳統以燃放煙火慶祝新年，惟今年除夕再次演變成混亂與悲劇。荷蘭警方於元旦日公佈，剛過去的跨年夜共發生多宗煙花意外，造成一名男子及一名男童死亡，全境亦爆發零星暴力事件。此外，阿姆斯特丹一座擁有超過150年歷史的教堂亦於半夜起火受損。當局表示，多年來各界一直呼籲禁售煙花，荷蘭已預定於2026年起全面禁止向民眾銷售煙火。

大肆燃放煙火甚至燒車  跨年夜騷亂不斷

綜合外電消息，荷蘭跨年夜騷亂不斷，多個城鎮均需部署防暴警察戒備。警方證實，跨年期間共拘捕約250人。在阿姆斯特丹附近的阿爾斯梅爾（Aalsmeer），一名38歲男子疑因煙花意外身亡；而在東部城市奈梅亨（Nijmegen），亦有一名男童在事故中喪生。

除了人命傷亡，針對緊急救援人員及警員的暴力襲擊亦趨猖獗。部份地區出現嚴重破壞，有人大肆燃放煙火甚至放火燒車。當局指出，每年除夕均會造成數以百萬歐元的經濟損失，且令醫療體系負荷沉重。

百年古蹟馮德爾教堂 半夜失火受損

在首都阿姆斯特丹，位於馮德爾公園（Vondelpark）附近的著名地標——馮德爾教堂（Vondelkerk church）於跨年期間突然失火。該教堂建於1872年，具有極高歷史價值，火警發生後建築受損，消防當局目前仍在調查起火原因，暫未確認是否與違規燃放煙花有關。

業界促落實禁令 2026年全面推行

據路透社報導，面對連年不斷的傷亡與治安問題，荷蘭政府已拍板從2026年開始，全面禁止向公眾銷售煙花。事實上，荷蘭的警察、消防員、急診室醫生以至地方官員，多年來一直強烈要求實施全國性禁令，以終結每年元旦上演的騷亂與慘劇。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
10小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
14小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
13小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
11小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
18小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
19小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
21小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
15小時前
西貢鹹田灣除夕淪陷 「帳篷海」燈火通明嘈雜 遍地垃圾廁所骯髒欲嘔
突發
7小時前