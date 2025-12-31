圍台軍演︱福建海警執法巡查 要求台海巡署講中文︱有片

解放軍東部戰區29日起在台灣舉行圍島實彈演習，福建海警亦同時到馬祖島、烏丘嶼附近海域執法巡查，期間遭台灣海巡署艦艇用英文喊話，被福建海警反嗆台方要用中文。

據中國海警消息，當時台灣艦艇使用英文向海警艦艇喊話。海警執法員現場駁斥：「兩岸同屬一個中國，我們都是中國人，請你使用中文交流。搞『台獨』就是死路一條。搞武力對抗沒有出路，請你們不要誤判形勢，引火燒身。」

台灣海巡署則指，29日偵獲14大陸海警船在馬祖、金門烏坵、東沙等外離島限制水域，因此立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，以1對1方式併航監控，強勢驅離。



東部戰區29日起舉行今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」，30日早8時至傍晚6時進行實彈射擊。軍演有陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵種參加，展示封鎖台灣的能力。