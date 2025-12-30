Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圍台軍演︱解放軍台島南部海域實彈射擊 特朗普：不認為習近平會動武

更新時間：14:36 2025-12-30 HKT
發佈時間：14:36 2025-12-30 HKT

解放軍今日（30日）0800-1800，會在台灣南北兩端舉行對海突擊、防空及反潛等演習。陸軍會對台灣北部海域實彈射擊。目前海峽內民用航路上已經淨空。美國總統特朗普表示，已留意到東部戰區的圍台軍演，但對局勢不擔心，「不認為中國國家主席習近平會動武」。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，12月30日13時00分，東部戰區陸軍部隊，協同海軍、空軍、火箭軍等兵力，對台島南部相關海域，實施遠端聯合火力突擊，並組織實彈射擊，取得了預期效果。

特朗普強調與習近平關係好

東部戰區同時又釋出新短片《拔點 斷線 封港》，展示部隊實彈演習情況，短片顯示解放軍的戰艦射擊、發射遠程火箭炮等情況外，也出現殲-20隱型戰機，以及拍攝到台灣空軍跟監的F-16戰機清晰影像。

特朗普在美國時間29日回應媒體提問，指事前未獲習近平告知圍台軍演，表示「我和習近平庄席關係很好。他沒有跟我提起過這件事。我當然看到（軍演）了」。

特朗普指，對台海局勢不擔心，「不認為中國國家主席習近平會動武」。

他又表示，中國已在該地區進行海軍演習長達20年，「現在外界看待這件事的方式可能有些不同」。特朗普又指，解放軍過去曾在該區域有過更大規模演習。

航空跟蹤網站F24的資料可見，海峽的民用航路已經淨空。
航空跟蹤網站F24的資料可見，海峽的民用航路已經淨空。微博
東部戰區30日再發新主題海報「封港斷線」。
東部戰區30日再發新主題海報「封港斷線」。

解放軍東部戰區今日起組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。

解放軍東部戰區今日（30日）起組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。

央視報道，中國人民解放軍打「獨」促統決不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，12月30日上午9時，東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。

新海報強調真打實封

東部戰區今天發佈軍事演習主題海報《正義之錘 封港斷線》，稱重拳出擊、真打實封、錘頭斷尾、牽手回家若不歸、出手重擊莫後悔。

 

