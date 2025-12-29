Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圍台軍演︱恆春半島架設地對空飛彈 台中街頭現坦克

兩岸熱話
更新時間：22:29 2025-12-29 HKT
發佈時間：22:29 2025-12-29 HKT

解放軍東部戰區今（29）日宣布，在台灣周邊實施「正義使命-2025」軍事演習，另還將於明天（30日）在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。為了對應解放軍演習，台灣的軍隊在恆春半島貓鼻頭架設地對空飛彈。

相關新聞：圍台軍演︱解放軍無人機罕見飛過台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片

台灣中時報道，過去只要有大陸軍演，都會有大量飛彈部隊進駐恆春半島風景區或駐防區。當地居民表示，常見的是在鵝鑾鼻地區和貓鼻頭地區，架設地對空飛彈，並將發射架升起，隨時保持警戒。

相關新聞：圍台軍演︱東部戰區發布AI片 首現機械人攻城︱有片

此外，台中大雅區今天白天街頭亦出現大量坦克，引起民眾拍照。台灣的陸軍十軍團表示，這是「因應中共針對性實彈演習」開設應變中心，執行立即備戰操演。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
5小時前
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
4小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
9小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
影視圈
6小時前
日出康城業主擅拆單位主力牆案 兩項傳票罪成罰款18萬 官斥：故意漠視牆壁狀況致樓宇有倒塌風險
01:03
日出康城業主擅拆單位主力牆案 兩項傳票罪成罰款18萬 官斥：故意漠視牆壁狀況致樓宇有倒塌風險
社會
6小時前
央視新聞聯播播出解放軍無人機飛過台北101的畫面。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機罕見飛過台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
2小時前
大肚慘被流放街頭 港媽怒插奶奶「正日癌」網民抽絲剝繭揭心寒真相｜Juicy叮
大肚慘被流放街頭 港媽怒插奶奶「正日癌」網民抽絲剝繭揭心寒真相｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
飲食
3小時前