圍台軍演︱恆春半島架設地對空飛彈 台中街頭現坦克

解放軍東部戰區今（29）日宣布，在台灣周邊實施「正義使命-2025」軍事演習，另還將於明天（30日）在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。為了對應解放軍演習，台灣的軍隊在恆春半島貓鼻頭架設地對空飛彈。

台灣中時報道，過去只要有大陸軍演，都會有大量飛彈部隊進駐恆春半島風景區或駐防區。當地居民表示，常見的是在鵝鑾鼻地區和貓鼻頭地區，架設地對空飛彈，並將發射架升起，隨時保持警戒。

此外，台中大雅區今天白天街頭亦出現大量坦克，引起民眾拍照。台灣的陸軍十軍團表示，這是「因應中共針對性實彈演習」開設應變中心，執行立即備戰操演。