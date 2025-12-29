Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圍台軍演︱解放軍無人機罕見飛過台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片

更新時間：20:40 2025-12-29 HKT
發佈時間：20:40 2025-12-29 HKT

解放軍東部戰區在2025年完結前夕，突於29日宣布即日起舉行圍台軍演，聲稱檢驗聯合實戰能力，及嚴重警告台獨分裂勢力和外部干涉勢力。

相關新聞：圍台軍演︱東部戰區發布AI片 首現機械人攻城︱有片

央視新聞聯播播放12月29日公布「正義使命-2025」演習最新畫面，其中包括解放軍無人機飛過台北101大廈，帖文寫道：「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏前，伸手可掬起日月潭水，邁步可登上阿里山頂。」語氣充滿「示威」口吻。

相關新聞：圍台軍演︱東部戰區今起檢驗取綜合控制權 外交部：美要認清售武嚴重後果

12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

