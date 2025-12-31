禽獸不如︱陝西14歲女屢遭親父猥褻逼裸聊 被告辯稱已保留良知底線

陝西近日有一宗離譜的刑事案件，被告自親生女兒14歲起，隔著內褲猥褻、逼女兒與其裸聊等，獸行被揭發後，竟辯稱因女兒長得像受害人母親而犯案，且自己仍保留一定良知底線，又認為受害人明知他的品行，仍拋下女兒離家出走，也應負上責任。法院最後判被告十年有期徒刑。

網民不滿僅囚十年

熱度新聞報道，據中國裁判文書網通報，陝西山陽縣被告許某，2005年在西安認識女友後同居，2008年二人誕下一女許乙，三個月後女友離家出走。

許某案發後向警方表示，因許乙越成長越像她母親，因而對女兒產生異樣感情。

相關新聞：河北11歲女4年被姦70次 繼父被告：不是親生 以為不會報警

2021年初，許某看著13歲的女兒，產生侵犯她的衝動，被許乙以刀架頸威脅自殺才罷手。

2022年5月，許某強行對女兒許乙隔著內褲猥褻得呈，事後用衛生紙清理痕跡，同年，許某以同樣手法多次猥褻許乙。

2023年許某外出打工，要求許乙與他裸聊，6月份再次要求裸聊並在家裝了監控，發現許乙與他人聊天想要離家出走，許某立刻趕回來把許乙打了一頓，當晚又多次猥褻許乙。6月28日許乙報警稱被父親強姦，當天許某被傳喚到案。



相關新聞：26歲人妻猥褻12歲侄仔 因精神病被免刑責惹丈夫質疑

反咬前女友置骨肉於險地

許某辯稱自己是初犯，以前從無違法犯罪記錄，保留了一定的良知底線，且孩子母親明知自己的品行，仍然扔下女兒讓她置於危險中，也負有一定責任，請求輕判。

法院認為許某喪失人倫底線，對孩子造成不可磨滅的傷害，但其認罪認罰符合從寬處理的條件。以強姦罪判處許某十年有期徒刑。

判決在網上引發強烈反應，所有網民痛斥被告禽獸不如，辯護理由無恥反映無悔意，即使認罪也不能輕判十年有期徒刑。