冰雪經濟︱黑龍江線路遊元旦期間預定暴漲260%

即時中國
更新時間：09:43 2025-12-26 HKT
發佈時間：09:43 2025-12-26 HKT

元旦期間冰雪勝地熱度高漲，京哈高鐵線路走俏，從北京開往哈爾濱、瀋陽、長春等冰雪目的地的火車票熱度居高不下。黑龍江線路遊元旦期間預訂量按年暴漲超260%。在飛豬旅遊平台AI諮詢中，哈爾濱成為最熱門城市。

相關新聞：冰雪經濟︱全國雪場增至2678個 經濟破萬億崇禮滑雪「到處港人」

昨日，第八屆哈爾濱松花江冰雪嘉年華開啟試運營，距離開園還有半小時，入口處已排起長隊。「聽說今天試開園，特意趕早來排隊！」昨日9時許，哈爾濱松花江冰雪嘉年華已聚集很多遊客，來自上海的王先生表示，他們一家4口首次來哈爾濱，「前幾天逛了冰雪大世界、中央大街，早就盼着坐坐雪地摩托，總算趕上了！」園區以「冰天雪地，歡樂同行」為主題，吸引來自廣東、上海、湖北等地大批遊客。

哈爾濱冰雪大世界歷屆最大

各種精美冰雕、超級冰滑梯、雪花摩天輪……第二十七屆哈爾濱冰雪大世界為歷屆規模之最，園區面積達120萬平米，總用冰用雪量達40萬立方米。今年的超級冰滑梯滑道總數仍保持24條高配置，長度521米，造型設計上融入萬里長城的城牆與烽火台元素。

園區核心景觀「冰雕黃鶴樓」相當驚艷，在晴空下晶瑩剔透，夜幕里流光溢彩。園區設計研發部部長叢配玉介紹，這座冰雕高27.4米，總用冰量達8600立方米，規模宏大。為保證其通透度和硬度，雕刻所用冰塊均是松花江天然冰。為趕在開園前完工，數萬名冰雕建設者24小時不間斷施工，用時15天創造了冰雪奇跡。

 

