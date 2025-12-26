Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冰雪經濟︱全國雪場增至2678個 經濟破萬億崇禮滑雪「到處港人」

更新時間：09:14 2025-12-26
發佈時間：09:14 2025-12-26

冰天雪地，正在變成金山銀山。冰雪經濟的火熱正拉動着內地消費新場景，大批港人乘着聖誕節奔向東北長白山、河北崇禮滑雪，崇禮「到處都是香港人」；9月開幕的深圳前海冰雪世界，更是過半旅客來自港澳。從租賃雪板的初學者，到追求頂級裝備的「發燒友」，2025年內地冰雪產業規模將突破萬億元（人民幣，下同），一條完善的冰雪經濟產業鏈正在逐步形成。

「到處都是香港人！」聖誕期間，港人李女士和先生帶着兩個孩子，昨天來到距北京一個多小時高鐵車程的崇禮滑雪，還碰到幾個香港銀行界的同行。她開玩笑對《星島》說，「日本去不起，去崇禮」。崇禮以豐富的冰雪資源聞名，是2022年北京冬奧會雪上項目的主要場地，吸引大量滑雪愛好者。李女士大讚崇禮服務水準不錯，滑雪場的公共洗手間也很乾淨，很多知名餐廳連鎖店進駐，比如「聚寶源」老北京涮肉。

「我曾經說過，（2021年）北京冬奧會舉辦前後，中國冬季運動將發生翻天覆地的變化，事實證明了這一點。」國際奧委會終身名譽主席巴赫說，目前中國有3億多人參與冰雪運動。

前海冰雪世界接待逾70萬人次

這兩天，隨着哈爾濱冰雪大世界的開園，今年的冰雪季再度升溫。前不久發布的《中國冰雪產業發展研究報告（2025）》顯示，中國冰雪產業規模從2015年的2700億元持續增長至2024年的9800億元，預計2025年將首次突破萬億元大關。

和冰雪大世界的提前開園一樣，今年，新疆、吉林、河北等地的知名雪場普遍比去年提前半個月開放。而且冰雪運動更加豐富多樣，「冰雪＋非遺」「冰雪＋民俗」「冰雪＋溫泉」「冰雪＋火鍋」……「冰雪＋」遍地開花，掀起了出遊小高潮。

冰雪運動的版圖已不再局限於北方。兩個多月前，深圳建成了目前世界最大的室內滑雪場——深圳前海冰雪世界，總建築面積相當於14個標準足球場，開業以來已接待遊客逾70萬人次。

央視網報道，來自港澳地區的消費者幾乎佔據了前海冰雪世界「半壁江山」。為了讓遊客「說走就走」，雪場專門開通了港澳跨境直通巴士的點對點接駁，從香港出發，1小時左右就能從維多利亞港的都市風景，滑入零下6℃的冰雪天地。

冰雪旅遊相關企業近1.3萬間

數據顯示，2018年至2024年，全國雪場數量從1133個增至2678個，增幅達136%。截至2024年底，全國新增冰雪旅遊相關企業約2032間；從事與冰雪旅遊相關的企業數量近1.3萬間，比2023年增長達17%。

大眾的熱情讓冰雪運動形成了一條覆蓋裝備製造、賽事運營、培訓服務、文旅融合的完整產業鏈。工業和信息化部數據顯示，內地已經形成15個大類冰雪裝備器材產品體系，相關企業數量從2015年的約300間增長至2023年900間左右，銷售收入也從2015年不到50億元增長到2023年220億元左右。業界預計2026年單是滑雪鏡定單將同比增長61.8%，滑雪頭盔定單將同比增長14%。

在吉林省長春市百凝盾體育用品器材有限公司的生產車間，工人們正在趕製冰鞋冰刀定單。這個始創於2009年的公司，冰鞋產量從最初的年產50雙到如今的超萬雙。「現在每天工人們都在加班加點趕制，海外定單增幅超一倍。」公司創始人王陽說。

 

