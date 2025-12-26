Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冰雪經濟︱滑雪教練雪場醫生需求增 高校畢業生捧起「雪飯碗」

內地經濟下滑，青年失業率高企。從滑雪教練、雪場運維到雪場醫護、冰雕師，與冰雪相關的崗位成為高校畢業生就業新方向。吉林省政府近期通知稱，要為冰雪經濟注入「人才活水」，包括構建人才引育、就業保障等支持體系。

23歲的于淼大學就讀體育教育專業，已有5年「雪齡」的他早早考取了社會體育指導員（滑雪）職業資格證。目前他在陸地極限俱樂部教滑雪，為保障新學員安全，從雪鞋綁帶、雪板固定器到代表新手的罩衫，他都會逐一檢查，「孩子和成人學滑雪時心理生理都不一樣的」。

今年7月從長春科技學院護理專業畢業的李嘉欣，現在是一名「雪場醫生」。她日常會留守在雪具大廳內的醫務室，隨時準備應對滑雪者可能出現的扭傷、擦傷等意外情況。「在大學里學到的知識，可以幫到滑雪愛好者們」，李嘉欣表示，具有多元專業背景的大學生，在冰雪產業中都能找到用武之地。

哈爾濱師範大學國際美術學院的85後青年教師張鑫，今年帶領近100名冰雕師，在哈爾濱冰雪大世界內做了一列長約70米的「火車」。

 

