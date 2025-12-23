南京博物院｜退休員工舉報原院長盜竊文物 國家文物局：已成立工作組核查

明代著名畫家仇英作品《江南春》拍賣風波有新發展。當年簽署「贗品」撥交文件的南京博物院原院長徐湖平，前日被退休職工實名舉報盜竊文物，從中謀利，致使數以千計國寶流失損毀，並將多件書畫贈送給各級官員，包括落馬的江蘇省檢察院檢察長韓建林。2008年曾有40名南博職工聯名舉報，但不了了之。徐湖平昨稱，會在合適的時機發聲回應此事，「等上級調查結果」。國家文物局回應，已成立工作組，就南京博物院文物管理中的有關情況開展核查。

文物被鑒定「贗品」後倒賣

「我是南京博物院文物典藏部退休職工郭禮典，工號08006，現向國家文物局、公安部實名舉報南京博物院前院長徐湖平有組織、有預謀、大規模盜竊走私故宮南遷文物。69歲的郭禮典21日拍攝視頻，展示自己的工作證，以及2008年職工聯名舉報材料等文件，請求有關部門對徐湖平「嚴重違法犯罪行為，立即進行全面立案，以正國法。」

「故宮南遷」是指1930年代初至1940年代末，因躲避戰火，中國國寶級別的文物自北京故宮博物院輾轉南下的過程。據郭禮典稱，故宮南遷文物一共有2211箱，有10萬多件文物，存放於南京朝天宮庫房。徐湖平任職南京博物院院長期間，未經國家文物局批准，擅自撕毀文物保管箱上的抗戰時期的封條，取出大量珍貴文物。

郭禮典稱，徐湖平指使鑒定專家將包括故宮文物在內、館藏文物鑒定為「贗品」，然後低價銷售給自己主管的江蘇省文物商店，再轉手倒賣給其子徐湘江在上海開的文物拍賣公司，最後出售給法國的商人和各地文物販子，從中謀取暴利。

為逃脫制裁 書畫贈領導

郭還舉報稱，徐湖平為逃脫法律制裁，先後將多件書畫贈送給各級政府領導，包括2004年落馬的江蘇省檢察院檢察長、江蘇省反貪局局長韓建林。為了躲避清點檢查，他長期拒絕、阻擾故宮博物院歸還南遷文物的要求。「自2008年起，我院40多位職工聯名舉報多次，2008年《新華社》內參上刊登《徐湖平腐敗材料》，但由於行賄對象太多，背後勢力過於龐大，竟石沉大海，不了了之。」

南京博物院文物拍賣風波，始於收藏家龐萊臣後人今年5月發現，其家族上世紀50年代捐贈給南京博物院的5件珍貴書畫莫名失蹤，其中一件仇英《江南春》圖卷竟以8000萬元人民幣高價出現在拍賣會上。龐氏家族隨即舉報。博物院卻表示當年獲贈的《江南春》曾兩次被專家鑒定是「偽作」，之後由館方對畫作自行處理。

內地傳媒引述資料顯示，1997年5月8日，被專家指為「品」的《江南春》圖卷，撥交給原江蘇省文物總店，簽字者包括時任南博副院長徐湖平。2001年4月16日該畫被「顧客」以6800元買走，徐湖平已擔任南博院長，並且是江蘇省文物總店的法定代表人。

徐湖平昨就被舉報事宜向內地《大河報》表示，會在合適的時機發聲回應此事，「等上級調查結果」。對於拍賣一事，他上周五對內地《正在新聞》稱，「這個事沒有經我手，我不是書畫鑒定家」，稱「文化廳工作組會實事求是調查。」