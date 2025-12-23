Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南京博物院｜中國三大博物館之一 前身由蔡元培倡建

更新時間：08:41 2025-12-23 HKT
發佈時間：08:41 2025-12-23 HKT

南京博物院同北京故宮博物院和台北故宮博物院，並稱中國三大博物館。其前身是民國22年（1933年）教育家蔡元培等倡建的國立中央博物院，是中國創建最早的博物館、第一座由國家投資興建的大型綜合類博物館。

南京博物院佔地13萬多平方米，為「一院六館」格局，即歷史館、特展館、數字館、藝術館、非遺館、民國館。另全院設「六所」的研究部門，即考古研究所、文物保護研究所、古代建築研究所、陳列藝術研究所、非遺保護研究所、古代藝術研究所，並設有中國博物館中唯一的民族民俗學研究機構，其中文物保護研究所被稱為「文物三甲醫院」，是中國文物保護國家重點科研基地 。

截至2022年，南京博物院館藏文物433265件/套，珍貴文物222973件/套，珍貴文物數量居中國第二，僅次於北京故宮博物院。

南博的館藏文物上至舊石器時代，下迄當代；既有全國性的，又有地域性的；既有宮廷傳世品，又有考古發掘品，還有一部分來源於社會徵集及捐贈，均為歷朝歷代的珍品佳作和備受國內外學術界矚目的珍品。

