大國重器︱彩虹-7隱身無人機首飛刺 專家：可持續偵察 助精準遠程打擊︱有片

即時中國
更新時間：08:41 2025-12-16 HKT
發佈時間：08:41 2025-12-16 HKT

空中幽靈現身！內地耗時多年研製的重量級軍備「彩虹-7」高空高速隱身無人機，近日在西北某機場成功首飛。彩虹-7外形科幻、擁有27米長機翼像隻「巨型蝙蝠」，2024年珠海航展露真容時，引起海內外關注。專家指出，彩虹-7未來可執行持續偵察監視、滲透懾壓等任務，並為遠程精確打擊武器提供關鍵的目標指示，扮演的角色與美國RQ-180隱形無人偵察機類似。

▍中國組 ▍

具航時長速度快等優點

「可以起飛！」隨着指令下達，彩虹-7的發動機發出低沉而有力的轟鳴，隨即在跑道上平穩加速，如一道利箭般刺破漸亮的蒼穹，輕盈離地，直衝雲霄。據《新京報》現場報道，在長達20分鐘的飛行中，彩虹-7按照預定航線和程序，優雅地完成了爬升、巡航、轉彎等一系列動作，充分驗證了其飛翼布局氣動設計的優越性和飛行控制系統的可靠性。


「各系統工作正常！」「飛行狀態穩定！」當無人機圓滿完成所有預定測試科目，平穩地降落在跑道上的一剎那，指揮中心內外爆發出雷鳴般的掌聲和歡呼聲！年輕的工程師們激動得跳了起來，相互擁抱、擊掌。

彩虹-7具有航時長、升限高、巡航速度快、任務能力強等優點，滿足複雜條件下對地觀測、數據保障等高端需求。中國航天科技集團李建華對北京《環球時報》稱，彩虹-7相比其他無人機，需要測試的關鍵技術比較多，難度更大。這次首飛對其自主滑跑起降、姿態控制、軌跡跟蹤等基本性能進行了驗證，試飛結果很成功，後續還將開展飛行性能包線、載荷功能驗證等測試。

彩虹-7首飛標誌着中國在高性能、高隱身無人機領域的研製取得重大里程碑。與彩虹-3/4/5等舊型號採用的常規氣動布局不同，彩虹-7選擇了形同蝙蝠的飛翼布局，並對前緣高反射區採用吸波處理，在機體表面敷設隱形塗料，對所有檢修口蓋、起落架艙蓋和彈艙等甚至連螺絲都要做專門處理，讓其在戰場環境下「神出鬼沒」，扮演的角色與美國B-2隱形轟炸機、RQ-180隱形無人偵察機類似。

 

 
 

