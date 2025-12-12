Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

空中航母︱能攜百枚巡飛彈或小型UAV 「九天」無人機首飛成功

更新時間：10:32 2025-12-12 HKT
發佈時間：10:32 2025-12-12 HKT

有「空中航母」之稱的九天無人機，11日完成首飛。載重達6噸的「九天」，能攜帶上百枚巡飛彈或小型無人機，航程達7000公里。

載重6噸航程7000公里

「九天」由陜西無人裝備科技有限責任公司委托航空工業第一飛機設計研究院設計，採用「通用平台+模塊化任務載荷」設計理念，具備大載重、高升限、寬速域、短起降等核心優勢。


相關新聞：珠海航展2024︱《星島》直擊飛行表演 九天無人機、殲-10CE首亮相︱有片

「九天」機長16.35米，翼展25米，最大起飛重量16噸，載荷能力達6000公斤，航時12小時、轉場航程7000公里。

「九天」可適配民用多元場景，包括偏遠山區、海島的重型物資運輸與精準物流投送；在應急救援中快速恢復通信、投送救災裝備；提供地理測繪、災情評估、礦產普查等服務。

由於「九天」的載重量大，其軍事用途更受外界關注。2024年11月「九天」首次在珠海航展現身，官方介紹它為重型察打一體無人機。機腹有獨特「異構蜂巢任務艙」，能搭載上百枚巡飛彈或200架至300架微型無人機的蜂群作戰能力，故又被稱作「無人機空中航母」。

 

