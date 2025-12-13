Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宮：兼顧日美同盟與對華合作 專家：特朗普不願釋放錯誤訊號破壞訪華

即時中國
更新時間：08:58 2025-12-13 HKT
發佈時間：08:58 2025-12-13 HKT

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論而緊張，美國白宮指總統特朗普將兼顧日美同盟與對華合作。專家認為特朗普對明年初的訪華之旅給予厚望，不願對高市釋放錯誤訊號，破壞其訪華氛圍。圍繞近期中日雷達風波及中俄轟炸機在日本周邊聯合巡航，日本防衛相小泉進次郎昨與美國國防部長赫格塞思舉行電話會談，表示嚴重關切。對此，中國外交部呼籲國際社會明辨是非，不要被日方蒙蔽。

▍中國組 ▍

上月7日，高市早苗在國會宣稱「台灣有事」可構成日本行使集體自衛權，中方認為是暗示要武力介入台海。一個多月來，高市拒絕收回言論，兩國關係陷入僵局，中日政府及民間多個活動被取消或延期。上月24日，國家主席習近平曾與特朗普通電話闡明中方立場，特朗普翌日致電高市，據日媒稱，特朗普向高市說了相當於「不要插手台灣問題」的話。

中國外交部斥日炒作巡航事件

對於中日關係持續緊張，白宮發言人萊維特11日表示，總統特朗普認為「美國應在維持與日本非常牢固的同盟關係的同時，也與中國保持良好的合作關係」。萊維特提到特朗普今年10月訪日，與高市「建立了極佳的關係」，同時她也表示，特朗普與中國國家主席習近平也保持着良好關係，「這對美國是有益的」。共同社認為，此番表態似乎表明美方希望與中日對立局勢保持距離。

高市日前稱期望盡快與特朗普會面，包括親自訪美或在特朗普出訪時在第三國會面。有日媒稱，高市急見特朗普，是尋求美國「撐腰」。英國《金融時報》則報道，日方對美國感到沮喪，日駐美大使山田重夫要求美方加大對高市早苗的公開支持力度。

中通社引述青年日本問題學者、察哈爾學研究員陳洋分析，高市不論是訪美，還是與特朗普再會，短期內恐怕都極為困難。特朗普希望將明年4月的訪華之旅作為執政兩年成果，帶領共和黨贏得選舉，因此不希望看到日中關係緊張，也不願對高市釋放錯誤訊號，破壞訪華氛圍。且當前日美首腦會談缺乏內容載體，雙方近期在經貿、外交等方面沒有顯著成果，美方不願對日本作「外交秀」。

針對中日戰機上周在沖繩附近發生雷達照射事件，以及中俄轟炸機本周二在日本周邊聯合巡航，日本防衛相小泉進次郎昨與美國防長赫格塞思通電話40分鐘。小泉稱，雙方一致認為「這是加劇地區緊張的行為」，表明了嚴重關切。

外交部發言人郭嘉昆昨表示，事件真相十分清楚。日方自說自話、自相矛盾，曝露出其製造緊張、「碰瓷」炒作的真實目的。奉勸日方正視當前中日關係困難的癥結，撤回涉台錯誤言論，不要轉移視線、節外生枝，也希望國際社會明辨是非，不要被日方蒙蔽。

