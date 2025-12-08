中日交惡︱東京盼美國 公開表態支持

中日關係因高市早苗「台灣有事」言論降至冰點。外媒報道稱，日方對美國聲援不足感到不滿，已敦促美方在公開場合給予更明確支持。美國戰爭部長赫格塞斯在一個論壇稱，美國將以實力而非對抗來嚇阻中國。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩亦認為，中國在全球範圍競爭，正在大規模建立作戰能力，美軍有責任為國家確保自由的印太地區。

英國《金融時報》引述知情人士透露，日本駐美大使山田重夫已要求美國政府加強對東京的公開聲援力度。

一位日本官員表示，東京方面不認為美國對日承諾有所動搖，但對於華府高層官員缺乏公開聲援，日方深感失望。

美國駐日大使葛拉斯上月曾告訴媒體，特朗普及其團隊「會全力支持」高市早苗。除此之外，幾乎未見直接的公開支持。

「雷根國防論壇」7日在美國加州舉行。戰爭部長赫格塞斯演講強調，美國將以實力而非對抗來嚇阻中國，並尋求力量平衡；美國在印太地區的嚇阻不是為了支配中國，而是要確保中國無法主宰美國或其盟友。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩亦認為，目前美中經濟關係朝正向發展，同時中國仍在大規模建立作戰能力。如同美國「國家安全戰略」報告所言，美軍「有責任為國家確保一個自由的印太地區，一個自由、安全且繁榮的印太」。