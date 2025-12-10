Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關總署原副署長孫玉寧受賄逾¥5000萬 判囚十三年

即時中國
更新時間：20:50 2025-12-10 HKT
發佈時間：20:50 2025-12-10 HKT

安徽省合肥市中級人民法院今日（10日）一審公開宣判海關總署原黨委委員、副署長孫玉寧受賄案，對孫玉寧以受賄罪判處有期徒刑十三年，並處罰金四百萬元（人民幣‧下同）；對追繳在案的孫玉寧受賄所得財物及孳息上繳國庫，不足部分繼續追繳。

相關新聞：非法收受巨額財物及錢色交易　海關總署原副署長孫玉寧被「雙開」

經審理查明：2005年至2024年，被告人孫玉寧利用擔任長春海關黨組成員、副關長，滿洲裡海關黨組書記、關長，鄭州海關黨組書記、關長，大連海關黨組（委）副書記、關長，海關總署黨委委員、副署長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業經營、項目承攬、職務晉升、轉業安置等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合5072萬餘元。

合肥市中級人民法院認為，被告人孫玉寧的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息大部分已追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。

