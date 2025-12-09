Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳山姆購熱賣麻薯驚現活老鼠 官方：商品取貨點周邊蟲害侵入

即時中國
更新時間：20:34 2025-12-09 HKT
發佈時間：20:34 2025-12-09 HKT

頗受港人喜愛的深圳山姆超市疑出現食安問題，有消費者經其「極速達」服務，買入一盒麻薯，但送達時卻發現，麻薯的盒內還有一隻活生生的老鼠。帖文在網上迅速傳播。山姆調查後解釋，事件被周邊蟲害偶然侵入所致。

據內媒新黃河報道，9日凌晨，有深圳網民發帖，指於8日晚以山姆App的「極速達」服務，購買了包括鮮奶、橙汁及山姆長期熱銷的一盒24枚裝Member's Mark原味麻薯。

有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書
有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書
有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書
有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書
有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書
有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書


相關新聞：網購辣椒麵疑吃出「鼠頭」 市監局介入涉事企業停產

同晚，山姆將貨品送達，網民卻發現保溫袋內的麻薯透明塑料盒內，一隻深灰色活老鼠趴在麻薯之間。特寫鏡頭中，部分麻薯表面存在不規則的凹陷和缺損，疑似被啃食過的痕跡。

事主隨即在網上發出「一星差評」，並在翌日凌晨向客服投訴，不過對方表示「正在核實，請耐心等待」。

新黃河凌晨聯絡到事主。針對外界關於「老鼠是否原本就在盒中」的疑問，當事人回應簡潔而肯定：「我沒有必要騙人呢。」目前，該消費者已保存包括視訊、照片、購物憑證及帶有疑似齒痕的包裝在內的全套證據，並著手通過多個管道維權。

山姆：被周邊蟲害偶然侵入

山姆其後回應，稱高度重視食品安全與會員體驗，收到相關反饋後，已第一時間聯動專業蟲害公司開展全鏈路核查；經回溯商品製作、包裝、倉庫上架、揀貨等環節的巡查記錄與倉內監控視頻，均未發現蟲害(老鼠)痕迹或異常。

山姆並稱，經了解，該訂單地址的取貨點位於室外。第三方專業蟲害技術人員赴取貨點現場勘察發現，該地點周邊有花木叢，為野生蟲害提供了棲息條件，且現場發現相關活動痕迹；綜合商品製作、儲運環節的蟲害檢查結果和第三方蟲害技術人員鑒定結果，初步判斷商品為在取貨點放置期間，被周邊蟲害偶然侵入所致。山姆表示已與消費者及時溝通並妥善解決；對於此事件給會員帶來的困擾與不便，深表歉意，後續將加強包裝管理和配送服務。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:47
大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯
突發
3小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
7小時前
邦妮曾宣稱12小時內達成「千人斬」。
OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁
即時國際
9小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
4小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
12小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
4小時前
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
影視圈
2小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
2025-12-08 21:00 HKT
連鎖酒樓晚市孖寶$168起！黑松露炒鮑魚/脆皮雞/啫啫火箭魷 全線多間分店供應
連鎖酒樓晚市孖寶$168起！黑松露炒鮑魚/脆皮雞/啫啫火箭魷 全線多間分店供應
飲食
9小時前
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
時事熱話
8小時前