深圳山姆購熱賣麻薯驚現活老鼠 官方：商品取貨點周邊蟲害侵入

頗受港人喜愛的深圳山姆超市疑出現食安問題，有消費者經其「極速達」服務，買入一盒麻薯，但送達時卻發現，麻薯的盒內還有一隻活生生的老鼠。帖文在網上迅速傳播。山姆調查後解釋，事件被周邊蟲害偶然侵入所致。

據內媒新黃河報道，9日凌晨，有深圳網民發帖，指於8日晚以山姆App的「極速達」服務，購買了包括鮮奶、橙汁及山姆長期熱銷的一盒24枚裝Member's Mark原味麻薯。

有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書

同晚，山姆將貨品送達，網民卻發現保溫袋內的麻薯透明塑料盒內，一隻深灰色活老鼠趴在麻薯之間。特寫鏡頭中，部分麻薯表面存在不規則的凹陷和缺損，疑似被啃食過的痕跡。

事主隨即在網上發出「一星差評」，並在翌日凌晨向客服投訴，不過對方表示「正在核實，請耐心等待」。

新黃河凌晨聯絡到事主。針對外界關於「老鼠是否原本就在盒中」的疑問，當事人回應簡潔而肯定：「我沒有必要騙人呢。」目前，該消費者已保存包括視訊、照片、購物憑證及帶有疑似齒痕的包裝在內的全套證據，並著手通過多個管道維權。

山姆：被周邊蟲害偶然侵入

山姆其後回應，稱高度重視食品安全與會員體驗，收到相關反饋後，已第一時間聯動專業蟲害公司開展全鏈路核查；經回溯商品製作、包裝、倉庫上架、揀貨等環節的巡查記錄與倉內監控視頻，均未發現蟲害(老鼠)痕迹或異常。

山姆並稱，經了解，該訂單地址的取貨點位於室外。第三方專業蟲害技術人員赴取貨點現場勘察發現，該地點周邊有花木叢，為野生蟲害提供了棲息條件，且現場發現相關活動痕迹；綜合商品製作、儲運環節的蟲害檢查結果和第三方蟲害技術人員鑒定結果，初步判斷商品為在取貨點放置期間，被周邊蟲害偶然侵入所致。山姆表示已與消費者及時溝通並妥善解決；對於此事件給會員帶來的困擾與不便，深表歉意，後續將加強包裝管理和配送服務。