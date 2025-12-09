Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

網購辣椒麵疑吃出「鼠頭」 市監局介入涉事企業停產

更新時間：10:45 2025-12-09
發佈時間：10:45 2025-12-09

內地有消費者12月7日反映在食用購自貴州從江縣一企業生產的辣椒麵時，發現疑似老鼠頭的異物，該異物「還有很多毛」。江縣市場監督管理局介入調查，涉事辣椒麵生產企業8日確認已暫停生產。

消費者：還有很多毛

據九派新聞，12月8日，貴州從江縣市監局發布情況通報，指近日收到「網民反映網購辣椒面內存在鼠頭異物：涉事生產廠家為從江縣樂華食品廠」的線索後，第一時間組成調查組對涉事企業的原料採購、生產加工、倉儲運輸等關鍵環節開展全面調查核實。同時，正在積極對接該網民了解詳細情況。

據新京報，江縣市監局回應稱，已前往企業現場核實，初步核查未發現辣椒麵存在異物的情況，同時指出該產品是「人工晾曬、裝袋」。從江縣市監局表示將聯繫消費者作進一步了解，目前事件仍在調查處置中。

據大風新聞，此前生產廠老闆回應稱已關注到網上相關視頻，目前縣市監局正在調查處理此事。12月8日早上，縣市監局的工作人員來到他們工廠做全面檢查，在鑒定結論還沒有出來之前，不方便單方面評價，其稱「出現這樣的情況感到很詫異，做了12年左右的食品，從來沒有發生過這樣的事。」。

他補充說，不能分辨視頻中那個到底是不是老鼠頭，它不在他手上，不好判定，但從外觀上看應該像老鼠頭，「我沒有拿到實物，沒有與客戶直接對接，這些事全部由縣市監局在負責調查處理。」

