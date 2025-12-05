中國觀察：日本「理解尊重」不等於承認

日本首相高市早苗的「台灣有事」風波持續近一個月。前天，高市引用1972年《日中聯合聲明》，稱東京在台灣問題上的立場沒有改變，引起一些輿論指她「服軟認慫」，承認「台灣是中國領土不可分割的一部分」。但實際上高市只是重申日本「理解並尊重」中方的立場，沒有任何軟化。

1972年2月，尼克森總統破冰訪華，發表《中美聯合公報》，美方「認識到」（acknowledges）「台灣是中國的一部分」，而非用「承認」。同年9月，日本首相田中角榮訪華，簽署《中日聯合聲明》。日方也效法美國，採取模糊表述：「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。」

曾經殖民統治台灣50年的日本，長期以來都是根據《舊金山合約》（中方不承認該合約），指日本放棄台灣的主權，但台灣的最終地位未解決。高市較早前也引用《舊金山合約》重彈「台灣地位未定論」，引起中方炮轟。

回到前天的國會答辯中，日本公明黨議員問高市：關於台灣的地位，日本政府的基本立場是「理解和尊重」中國關於「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」的立場，對此，可以理解為日本政府的立場完全沒有改變嗎？高市回答：「關於台灣，我國政府的基本立場是：與1972年的《日中聯合聲明》的立場完全一樣，沒有任何改變。」

也就是說，高市只是虛晃一槍。外交部發言人林劍昨天回應媒體報道表示：「據核實，有關報道不準確，高市首相本人只提及日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化，僅此而已。」他明確指出，高市仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。

紀曉華