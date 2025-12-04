中日惡化｜外交部：絕不接受高市用「立場沒有變化」來敷衍搪塞
更新時間：16:18 2025-12-04 HKT
發佈時間：16:18 2025-12-04 HKT
發佈時間：16:18 2025-12-04 HKT
日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」論，引發中日關係變得緊張。中方更祭出不同措施以示反對。外界更關注兩國關係的末來發展。高市今天在參議院本會議上表示，有關1972年「日中聯合聲明」記載，中國聲稱台灣是「中國領土不可分的一部份」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場，「完全沒有任何改變」。在北京，外交部發言人林劍今天（12月4日）回應稱高市首相只是用「立場沒有變化」來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。
相關新聞：中日惡化︱黃循財評論被批「偏幫」日本 新加坡反對黨斥忘記日軍侵略史
外交部發言人林劍今天（12月4日）在例行記者會上回應稱，「中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。」林劍表示，面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內國際社會的批評，高市首相仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。
林劍指出「既然高市首相稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麼她能準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容嗎？為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社會一個交代。」林劍說。
相關新聞：中日惡化｜李在明：南韓應在兩國間斡旋調解
此前，台灣中央社引述日媒每日新聞報道，公明黨議員竹內真二提到，高市先前在國會答詢時稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」的影響，指出「我國（日本）必須以冷靜且一貫的立場應對，以防局勢進一步升高」。
竹內真二並以此追問，政府對台灣的立場是否仍與「日中聯合聲明」一致，沒有改變。
高市對此回答，「我國對台灣議題的基本立場與『日中聯合聲明』一致，這個立場沒有任何改變」。
最Hit
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金 加入保良局身居要職 遇80歲婆婆無家可歸心酸
2025-12-03 17:00 HKT
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
2025-12-03 12:39 HKT
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
2025-12-03 14:53 HKT