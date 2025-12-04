Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日惡化｜央媒發四川話AI動畫 諷刺高市「腦殼有包醫都醫不好」︱有片

更新時間：09:48 2025-12-04
發佈時間：09:48 2025-12-04

日本首相高市早苗的涉台言論，引來中國強烈反彈，中國發布航行警告、旅遊與留學示警，媒體大打輿論戰持續抨擊。央視網發布一則人工智能（AI）四川話動畫短片，指「搞事孃孃」（高市早苗）自以為有「鷹大爺」（美國）罩著而口出狂言，「腦殼有包（腦子有問題）醫都醫不好」。

相關新聞：中日惡化｜解放軍發布動漫批高市為日本軍國主義招魂 形容將引火燒身

央視網周一（12月1日）在官網和多個社交媒體，發布了一則名為《AI奇談｜腦殼有包醫都醫不好》的四川話短片，影片封面顯示為：「腦殼有包，搞事的高市」，文案則稱：「搞事孃孃自以為背後有鷹大爺罩著，口出狂言攪得鄰居們神煩。這部AI神劇，你看懂了麼？」

這部時長約3分鐘的短片中，一隻形似鵜鶘的鳥類以「搞事孃孃」的形象出現，大喊「我就是要搞事情」，並稱『我不是好惹的，我上頭是鷹大爺罩起的，哪個敢惹我，就是跟他過不去」。

相關新聞：中日惡化︱高市早苗稱對台政策不變 維持「理解與尊重」中國立場

短片疑似還諷刺高市早苗參拜靖國神社和日本前首相安倍晉三，稱「那個歪婆娘（貶義詞，指潑辣女子）又在拜那個『鳥屎坨坨』了......哄鬼......那不就是以前那個『短命雀雀兒』留下的傳家寶貝嘛，別個好歹還曉得看眉眼高低，拜的時候遮到藏到的，偏她要裝怪」。

短片最後，一個似乎代表中國形象的功夫熊貓路過，留下一句「腦殼上有包，醫都醫不好」。

這段短片發布後在微信上獲得逾1萬3000次轉發，網民留言稱：「句句不說她，句句都是她」、「現在的官媒是越來越有意思了」、「內涵的段子，中華文化博大精深，『央媽』（中國網民對央視的暱稱）智慧」。

 
 

