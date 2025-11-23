Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

集體中毒︱貴州5人誤食「野生金針菇」 致3死2傷

更新時間：10:30 2025-11-23 HKT
貴州畢節16日發生嚴重集體中毒事故，5名民眾採摘「野生金針菇」，一日兩餐食用後，出現集體中毒，導致3人死亡，2人受傷。事件中，疑被誤食的是與金針菇外形相似的「條蓋盔孢傘」。

疑造成3死2傷的劇毒「條蓋盔孢傘」。小紅書＠利爪德魯伊
疑造成3死2傷的劇毒「條蓋盔孢傘」與野生金針菇外形相似。小紅書＠潔雲的菌物研究所
綜合內媒報道，畢節市七星關區亮岩鎮太極村張先生透露，事件中的5名中毒者，是他的堂哥、堂哥母親、侄子，以及堂哥養殖場的兩名工人。

他指，16日中午，堂哥在家附近摘了野生菌並烹製食用，當下並未出現任何異常。於是晚飯又再次食用，當天深夜，便出現嘔吐、腹瀉等症狀後送醫。當時醫生說明，誤食這種菌子後會慢性中毒，五、六個小時後身體才會出現反應。

野生菌科普博主向《極目新聞》表示，從涉案野生菌的照片看，中毒者誤食的是全球最毒蘑菇之一的條蓋盔孢傘，毒性與「致命鵝膏」（白毒傘）相當。

條蓋盔孢傘外形與野生金針菇相似，但含有鵝膏毒肽。資料顯示，成人誤食1-2朵（約5克重）即可致命，兒童劑量更低，全球統計死亡率80%-95%，若未及時進行肝腎移植，中毒後72小時內多因肝腎功能衰竭死亡。

目前七星關區疾管中心已赴現場採樣調查，地方政府正協助家屬善後，衛健部門也以宣傳等方式加強野生菌食用安全警示。

