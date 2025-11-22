Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日翁誤信AI稱「月夜茸」可以食用 吃後30分鐘狂嘔送院

即時國際
更新時間：15:30 2025-11-22 HKT
發佈時間：15:30 2025-11-22 HKT

日本和歌山市一名70多歲男子上山採菇後，用手機拍攝野菇的照片，並請AI協助判別「可否食用」，AI研判那是香菇或是平菇，「可以食用」，沒想到實際上是有毒的「月夜茸」，老翁進食後中毒住院。

影相問AI中伏

據日媒報道，和歌山市生活保健課指出，該名男性11月3日前往奈良縣下北山村山區，採摘了外觀酷似秀珍菇和冬菇的野生菇類。隔天他想確認是否可食用，但臨時無法聯絡上植物園等專業機構，於是用手機拍下野菇的照片，交由AI判別。AI系統回覆：「這是冬菇或秀珍菇，可以食用。」男子信以為真，隨即烹煮食用，不料約30分鐘後開始出現嘔吐症狀，緊急送院，所幸目前已康復出院。

相關新聞：毒蘑菇殺人案 | 炮製威靈頓牛肉混劇毒蘑菇奪3命 澳洲婦判終身監至少坐牢33年

和歌山縣立自然博物館及和歌山市衛生研究所事後檢驗殘餘野菇，確認男子誤食的實際上是劇毒菇種「月夜茸」（日本臍菇）。專家指出，其外觀與可食用菇極為相似，主要特徵包括菌褶根部有隆起、菇肉內部多有黑色斑點，但部分個體可能無此特徵，增加辨識難度。

最危險的是，月夜茸的毒性成分無法經高溫烹煮消除。

無法確認者應守四不原則

對此，和歌山市生活保健課發出嚴正警告：「透過AI或圖鑑自行判斷野菇是否可食極為危險。對於無法百分之百確認為食用菇的野生菇類，民眾應遵守『不採、不吃、不賣、不送』的四不原則。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前