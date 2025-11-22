日翁誤信AI稱「月夜茸」可以食用 吃後30分鐘狂嘔送院

日本和歌山市一名70多歲男子上山採菇後，用手機拍攝野菇的照片，並請AI協助判別「可否食用」，AI研判那是香菇或是平菇，「可以食用」，沒想到實際上是有毒的「月夜茸」，老翁進食後中毒住院。

影相問AI中伏

據日媒報道，和歌山市生活保健課指出，該名男性11月3日前往奈良縣下北山村山區，採摘了外觀酷似秀珍菇和冬菇的野生菇類。隔天他想確認是否可食用，但臨時無法聯絡上植物園等專業機構，於是用手機拍下野菇的照片，交由AI判別。AI系統回覆：「這是冬菇或秀珍菇，可以食用。」男子信以為真，隨即烹煮食用，不料約30分鐘後開始出現嘔吐症狀，緊急送院，所幸目前已康復出院。

和歌山縣立自然博物館及和歌山市衛生研究所事後檢驗殘餘野菇，確認男子誤食的實際上是劇毒菇種「月夜茸」（日本臍菇）。專家指出，其外觀與可食用菇極為相似，主要特徵包括菌褶根部有隆起、菇肉內部多有黑色斑點，但部分個體可能無此特徵，增加辨識難度。

最危險的是，月夜茸的毒性成分無法經高溫烹煮消除。

無法確認者應守四不原則

對此，和歌山市生活保健課發出嚴正警告：「透過AI或圖鑑自行判斷野菇是否可食極為危險。對於無法百分之百確認為食用菇的野生菇類，民眾應遵守『不採、不吃、不賣、不送』的四不原則。」