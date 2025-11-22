中日惡化︱國會答詢「台灣有事」論 高市指屬政府一貫立場 數百民眾首相官邸前抗議

日相高市早苗本月7日在國會答詢時聲稱，如果台灣發生緊急狀況，伴隨涉及使用武力，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示日方可以武力介入台海，引發此輪中日緊張局勢。她昨日稱，推進日中戰略互惠關係的想法不變。對此，中國外交部發言人毛寧表示，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，就應該立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。有數百名日本民眾21日晚上在東京的首相官邸前集會，抗議首相高市早苗近日在國會發表的涉台錯誤言論，要求撤回相關表態並作出解釋和道歉。

聲推進日中戰略互惠想法不變

日本共同社報道，高市昨在官邸接受採訪，提及上月在南韓與中國國家主席習近平會面時確認了全面推進「戰略互惠關係」的大方向，指「這樣的想法沒有任何變化」。



她又就國會「台灣有事」的答辯作出回應，稱「政府的立場是一貫的」，怎樣的事態屬於「存亡危機」，將結合實際發生的個別具體情況，進行綜合判斷。

李強G20無意會見日本領導人

二十集團（G20）南非峰會將於當地時間22日揭幕，中國總理李強和高市早苗屆時將同場出席會議。對於日方聲稱對與中方對話接觸持開放態度，毛寧前日強調，李強總理在峰會期間沒有會見日本領導人的安排，「請日本自重」。

日首相官邸前數百民眾抗議

當地時間21日晚，大量日本民眾在首相官邸前舉行抗議活動，強烈要求日本首相高市早苗撤回所謂「存亡危機事態」的錯誤言論，表示「不要讓日本陷入危險」。抗議者們伴隨鼓聲高呼「高市首相不要煽動戰爭」「立即撤回不當言論」等口號。

示威者高舉寫有「因高巿才有事」及「高巿下台」等標語，並高叫「禁止軍國主義復燃」的口號，要求高市對涉台言論負責並辭去首相職務。有示威者表示，近期日本不少景點的中國遊客明顯減少，旅遊業開始受到衝擊，高市應該對自己言論引發的外交與經濟後果承擔責任。