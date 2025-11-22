Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日惡化︱國會答詢「台灣有事」論 高市指屬政府一貫立場 數百民眾首相官邸前抗議

即時中國
更新時間：08:45 2025-11-22 HKT
發佈時間：08:45 2025-11-22 HKT

日相高市早苗本月7日在國會答詢時聲稱，如果台灣發生緊急狀況，伴隨涉及使用武力，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示日方可以武力介入台海，引發此輪中日緊張局勢。她昨日稱，推進日中戰略互惠關係的想法不變。對此，中國外交部發言人毛寧表示，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，就應該立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。有數百名日本民眾21日晚上在東京的首相官邸前集會，抗議首相高市早苗近日在國會發表的涉台錯誤言論，要求撤回相關表態並作出解釋和道歉。

聲推進日中戰略互惠想法不變

日本共同社報道，高市昨在官邸接受採訪，提及上月在南韓與中國國家主席習近平會面時確認了全面推進「戰略互惠關係」的大方向，指「這樣的想法沒有任何變化」。


相關新聞：中日惡化︱日藝人演出叫停 內地大減往返航班 日旅遊收入料減5至12億美元

她又就國會「台灣有事」的答辯作出回應，稱「政府的立場是一貫的」，怎樣的事態屬於「存亡危機」，將結合實際發生的個別具體情況，進行綜合判斷。

李強G20無意會見日本領導人

二十集團（G20）南非峰會將於當地時間22日揭幕，中國總理李強和高市早苗屆時將同場出席會議。對於日方聲稱對與中方對話接觸持開放態度，毛寧前日強調，李強總理在峰會期間沒有會見日本領導人的安排，「請日本自重」。

日首相官邸前數百民眾抗議

當地時間21日晚，大量日本民眾在首相官邸前舉行抗議活動，強烈要求日本首相高市早苗撤回所謂「存亡危機事態」的錯誤言論，表示「不要讓日本陷入危險」。抗議者們伴隨鼓聲高呼「高市首相不要煽動戰爭」「立即撤回不當言論」等口號。

示威者高舉寫有「因高巿才有事」及「高巿下台」等標語，並高叫「禁止軍國主義復燃」的口號，要求高市對涉台言論負責並辭去首相職務。有示威者表示，近期日本不少景點的中國遊客明顯減少，旅遊業開始受到衝擊，高市應該對自己言論引發的外交與經濟後果承擔責任。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前