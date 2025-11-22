中日惡化︱日藝人演出叫停 內地大減往返航班 日旅遊收入料減5至12億美元

中日交惡的衝擊向全領域擴散。日媒報道，原定下周訪華並會晤中國商務部部長王文濤的日本企業代表團，已被中方要求推遲行程。準備今年底前舉行的多場日本藝人演出，據報全被叫停，包括日本知名爵士音樂家鈴木良雄、大隅壽男的表演活動。反日情緒升溫，有在北京開料理店的日本老闆稱，餐廳一半的預約被取消，形容這次危機比新冠疫情期間更嚴峻。

因日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發的中日外交爭端，繼續延燒。共同社昨日報道，由「日中投資促進機構」牽頭的日本企業團原定本月24日至27日訪問中國，並於25日在北京與王文濤會面，但有關行程已在中方的要求下延期。2年前，多達80間日企曾隨團訪華，與商務部和國家發改委等官員會晤。中國商務部早前形容，高市事件已對中日經貿合作交流造成嚴重負面影響。

中日關係惡化，部份日本藝人在華的演出已取消。小紅書＠北京livehouse演出資訊



企業團原定會見商務部長

中日關係惡化下，更多文化及教育交流活動被叫停。日本男演員古川雄輝前日發出致歉信稱，原定12月6日舉辦的上海粉絲見面會因不可避免的原因取消。日本女歌手KOKIA原定本周三晚在北京舉行的演唱會，也在最後一刻被取消，有歌迷在場外鼓譟。

據路透社報道，80歲的日本爵士音樂家鈴木良雄在北京的演出已被取消，報道引述挪威籍活動主辦人彼得森．克勞森說，中國各地的展演場館近日收到通知，今年底前所有日本音樂家的演出可能都會被取消，並提醒不要提交新的申請。



中國內地反日情緒升高，共同社引述在北京經營料理店的日籍老闆谷岡一幸說，雖然預料到高市上台後日中關係會倒退，「但沒想到會惡化到這種程度」，其餐廳11月中至12月初一半的預約已被取消，11月的預約數比去年銳減8成。

該店開業至今已10年，經歷過新冠疫情等難關，但谷岡表示「這次危機最為嚴峻。資金已見底，有可能無法繼續經營」。對於日本水產品再被禁止輸華，谷岡表示遺憾，希望中日雙方「創造交流和對話的機會，構建友好關係」。

隨着赴日旅遊降溫，《朝日新聞》報道，中國國際航空以「無法安排飛機」為理由，將從11月底到明年3月期間減少往返日本的航班，包括春節長假期的航班。彭博社引述中國行銷技術公司華凱營銷的數據稱，由本月14日至12月底前原先安排從中國前往日本的144萬個行程中，已取消約30%，日本的旅遊收入將因此減少5億至12億美元。