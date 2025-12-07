九肚山峰單號屋索價4200萬推拍 較業主買入價低58%

忠誠拍賣行發言人表示，沙田九肚山峰單號屋，面積2,629方呎，4房雙套間隔，附連552方呎天台及454方呎花園，連同2個車位，以4,200萬元推拍，較銀行估價5,500萬低約23%，呎價約15,976元，將於周三（10日）拍賣，同場共有15項物業可供競投。

業主於2018年以9,899.8萬元一手購入上述單位，開拍價較購入價更大幅低近5,700萬元，幅度高達58%。

西貢紅屋村銀主盤叫價1450萬

黃開基拍賣行發言人表示，西貢孟公屋紅屋村雙號全幢，建築面積2,100方呎，屬4房2套間隔，屬銀主盤，早前開拍價1,500萬元，現減價50萬元，以1,450萬元推拍，較銀行估價約1,600萬元低約150萬元或9%，建築呎價約6,905元，將於周三（10日）拍賣，同場共有18項物業可供競投。

北角文瀾樓銀主盤開拍價270萬

環亞拍賣行發言人表示，北角文瀾樓低層A室銀主盤，面積398方呎，1房間隔，附連152方呎平台，開拍價270萬元，較銀行估價約340萬元低約70萬元或21%，呎價約6,784元，將於下周二（16日）拍賣，同場共有66項物業可供競投。

