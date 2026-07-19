國際調解院︱鄭若驊：首宗海事糾紛調解成功 彰顯「公共產品」本質 探討未來延伸服務至太空經濟新興領域

國際調解院總部於去年落戶香港，至今運作約9個月，國際調解院秘書長鄭若驊表示，調解是以和為貴、尋求共贏的「中國智慧」，而調解院落戶香港，不僅體現了國際社會及國家對香港的信心，更能結合香港原有的仲裁與訴訟機制，發揮「一站式」爭議解決的獨特優勢。調解院未來更計劃將服務延伸至太空經濟等新興領域。

鄭若驊今（19日）在電台節目表示，調解院簽署國至今已由37個增至46個，締約國已由8個增至16個。案件管理工作亦取得一定成就，目前已取得不止一個成功和解的案例，基於保密原則及無損害權利，大部分案件未能公開，其中一宗已獲得當事方同意作有限度披露，是涉及一宗中國企業與新加坡企業之間的連鎖式租船合約海事糾紛。

反映調解院工作不限於成員國

她指，新加坡目前尚未加入國際調解院，但只要雙方同意，非成員國的企業同樣能使用服務，反映調解院工作是國際公共產品，不限於成員國。過去國際海事爭議多依賴倫敦進行仲裁。此案成功調解，體現香港不論地理、政治及經濟環境都是安全、有韌性，能讓國際當事方安心來港處理爭議，為全球航運界開闢了除了仲裁之外、更具保密性且無損損害權利的全新選擇。

鄭若驊形容「沒有最好、只有更好」，當更多人知悉調解院工作後，能將資訊輻射到更多地方，日後或願意使用調解院服務，體現香港作為國際法律及爭議解決中心地位。

積極實踐「走出去、引進來」策略

為推廣調解理念，秘書處積極實踐「走出去、引進來」的策略。鄭若驊稱，團隊已外訪多個國家和地區，包括利雅得、杜拜、阿爾及利亞、摩洛哥及維也納，直接向當地政府、企業和專業團體解說調解院的功能。至於「引進來」，亦有多國的政府、大使館及商界代表來港拜訪，國際調解院亦在5月舉行全球調解峰會，以及隨後於6月舉辦的成員國線上交流活動，下星期會再安排另一場線上培訓，期望年底舉辦實體培訓。

鄭若驊指出，香港本身已擁有成熟的國際仲裁機構，並正計劃設立國際商事法院。如今加上國際調解院，香港已完美建構出「調解、仲裁、訴訟」三位一體的「一站式」爭議解決機制。當事人可以靈活選擇「先調解、後仲裁」，亦可在仲裁的前、中、後期隨時引入調解，並在需要執行裁決時尋求法庭協助。這種高度互補與交接的機制，將為全球當事人提供最優質、最便利的法律選擇。

放眼未來，國際調解院將緊貼市場發展。鄭若驊透露，除了傳統爭議，調解院正探討設立大宗商品市場的爭端調解機制，並積極關注全球太空經濟迅速擴張所衍生的太空法律爭議，未來不排除設立專門的委員會，為新興領域提供適切的爭端解決服務。

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