獨家專訪︱鄭若驊：國際調解院秘書長工作更具挑戰 寄語法律界了解不同司法管轄區

鄭若驊於4年前卸任律政司司長後，曾經重新執業做資深大律師，到去年獲任為國際調解院秘書長。她指自己的做人原則，是無論在哪個崗位工作都會盡心盡力做好份內事，而國際調解院秘書長的工作更廣泛、更具挑戰性，對她來說是很有意義的工作，既可發揮調解的好處，又可助力各簽署國及香港發展。

她解釋，國際調解院的工作不只涉及一個國家或地區，更會到其他國家與當地官員會面以介紹調解，這對她來說是一個新挑戰、新嘗試，從中可發揮調解的好處，亦可助力各個簽署國在國際間的話語權，甚至參與制定規則，又可助力香港更好地成為國際調解之都。

寄語法律界多了解其他司法管轄區

被問到如何看香港法律界未來發展，鄭若驊指香港是國家唯一實行普通法的司法管轄區，形容這絕對是香港的優勢需好好把握，但近年世界的事情都變得非常國際化，希望香港法律界除了認識普通法外，都要了解其他司法管轄區，以至國際間發生的事，舉例可參與大灣區律師培訓，以理解國家的法律體制，都有助理解他們了解國際間發展。她希望香港法律界可以繼續用好香港這個平台，包括去做更多的調解，同時亦要學習仲裁、訴訟的工作，認為法律界在香港未來會有很多出路。

鄭若驊專長在仲裁和調解，因此她在2012年於清華大學開辦「國際仲裁與爭端解決」的碩士課程，可惜在任律政司司長期間無法分身講課，於卸任司長兩個月後，再次出任清華大學國際仲裁與爭端解決專案主任及教授。

記者：郭詠欣

攝影：劉駿軒