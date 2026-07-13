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獨家專訪︱國際調解院個案有上升趨勢 秘書長鄭若驊：擬推調解員做國際認證

社會
更新時間：07:25 2026-07-13 HKT
發佈時間：07:25 2026-07-13 HKT

國際調解院總部於去年落戶香港，至今運作約9個月，是首個總部設在香港的政府間國際法律組織，其成立宗旨和目標是要促進和平解決爭議，通過調解發展國家間友好關係及合作。國際調解院秘書長鄭若驊接受《星島》獨家專訪時稱，過去這段時間看到世界很混亂、單邊主義抬頭，國與國間、企業間爭議漸多，形容國際調解院成立適逢其時，尋求調解的個案都有上升趨勢，盼越來越多成功調解例子可建立口碑，推進全球調解生態圈發展，以及孵化更多人才積極推廣調解，包括不排除將來為調解員做國際認證。

她指，國際調解院是通過多邊談判、互相尊重而成立的政府間國際組織，是實踐全球治理倡議的例子，亦是希望通過國際調解院，協助所有簽署國增加國際話語權、參加國際間的規則制定、增強軟實力，而中國作為東道國將國際調解院設於香港，正是利用香港優勢，促進國際調解院發展，更表示所有簽署國都認可香港作為國際法律及爭議解決中心的地位，這個很關鍵。

填補訴訟仲裁間制度空白

過去9個月俄烏及伊朗局勢緊張、能源危機等，足見國際關係不明朗因素大增，鄭若驊並不希望國際調解院是因戰亂而成立，但的確其出現可填補訴訟及仲裁間的制度空白，讓世界看到以和為貴的重要，希望讓大家盡量用對話方式，互諒、互讓地達成和解。被問到案件宗數增加多少，她強調，調解保密性強，恕未能透露，但不只一宗成功例子。

她明白很多人質疑，國際企業有豐富經驗都不能解決的問題，為何可被調解，因為調解雙方可單獨與調解員會面，說明其關注點及真實想法，再由調解員去促進雙方提出可接受方案，期間若遇問題亦可叫停，故當事人在調解中自主性強，更可控制結果，不是說「你輸我贏、你對我錯。」

仲裁後難再做下單生意

她更稱，若以仲裁處理問題，很多時大家都比拚，拿出證據去指證對方，對雙方關係沒有益處，且當遇上問題時會交由仲裁庭判處，令贏的人認為贏得不夠多、輸的人輸得太多，往往在仲裁後，國與國間或企業與東道國之間，都很難做下一單生意，相反調解最重要是維持雙方的關係，在雙方同意的方案下去解決問題。

她指中國人遇到問題時，會先想一想發生了甚麼事，「唔會話一定係你錯，我要告你」。而當她出任秘書長與更多國家溝通後，發現許多國家都有類似的文化，例如非洲都是接受先調解，伊斯蘭教的教義也是主張先談判、和解，因此當中國倡議成立國際調解院時，許多國家很快就表示願意加入，希望未來透過國際調解院將這種文化推廣出去。

舉辦多場培訓 籌備統一課程

鄭若驊更稱，國際調解院定位為全球調解生態圈的推進器，即要讓所有人懂得用及了解調解，亦可通過案件管理平台尋求服務，更要建立制度培訓調解員，再去推廣予國家及企業使用。她指隨國際調解院訂立相對統一的規則及做法，便可讓不同國家調解組織有方向可跟隨，大家更可交流經驗和意見，從而建立更完整的生態圈。

她透露，國際調解院已於5月為來港參加高峰會的簽署國成員舉辦了一次培訓，6月時亦有舉辦如何調解國與國之間爭議的課程，本月中下旬將舉辦調解投資者與東道國間爭議課程，到11月時會再做，希望通過培訓讓更多人認識調解，正積極籌備如何去制定統一課程，不排除將來或可為曾就讀國際調解院課程的調解員作認證。

她坦言，學調解是學習談判技巧，兩個平等主體的談判，與多邊談判做法和重點都不同，調解員必須有相關的認識，笑言大家學了調解不做調解員都「不會浪費」，可學到同一句話如何好好地說出來，不讓對方感到被逼，甚至感覺是被理解，有效促進個人成長和發展。

記者：郭詠欣

攝影：劉駿軒

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