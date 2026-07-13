獨家專訪︱國際調解院助港邁向「東方日內瓦」？ 鄭若驊冀吸引更多國際機構來港

目前日內瓦是全球最重要的國際多邊外交與人道主義中心，設有約40個國際組織，有意見認為國際調解院在港誕生，可邁向「東方日內瓦」之路。國際調解院秘書長鄭若驊笑言，「不會用其他地方的名字去形容，但的確希望隨着國際調解院落戶香港後，吸引到更多國際機構來港設立總部或分支機構，將香港打造成國際機構落戶地」。她更認為國際調解院落戶香港，促進香港成為一站式解決爭議的地方。

選址香港體現國家對支持與信心

她多次重申國家選擇將國際調解院總部設於香港，是對香港法治、爭議解決及人才等方面有信心、對香港的支持，更是體現了「一國兩制」，發揮香港普通法司法管轄區的重要性，亦都發揮香港作為爭議解決中心的優點，這些與市民都息息相關。

調解仲裁訴訟 均可在港進行

如何成為一站式解決爭議的地方，鄭若驊解釋，香港的國際仲裁地位穩居全球前列，仲裁法更是世界頂尖級，許多人喜歡選擇香港做仲裁地，同時司法機構亦已宣布將在港設立國際商事法庭，作為高等法院轄下的專責分庭，審理複雜、涉案金額巨大的國際和跨境商業糾紛，加上國際調解院總部在港，任何企業在港處理問題，可選調解、仲裁或訴訟。而她當然希望大家先調解，不可行才仲裁。

她以國際調解院為例，近來有些海外有經驗的律師及國際企業當事人來港，借用國際調解院的設施進行調解，當他們來港後會了解香港是一個非常安全、和平、包容性高的地方，更有多樣解決爭議的方法可選，會更願意來港。與此同時，他們亦會在港消費，對普通市民及整體社會都有一定益處。

她認為在這個環境下，可讓香港法律界看到未來有發展，商界亦會願意來港營商，甚或當遇到問題時會選擇在港處理，此等種種都可助力香港成為全球調解之都，為社會帶來很多益處。

記者：郭詠欣

攝影：劉駿軒