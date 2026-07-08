施政報告2026懶人包｜派回歸30年消費劵、長者醫療券加碼、重推公屋租置？即睇公布日期/政界消息及倡議

《施政報告2026》公眾諮詢已於6月29日展開，政府正同步就《施政報告》及香港首個「五年規劃」收集公眾意見。《星島頭條》持續更新及整合各方消息、資訊和政商界倡議，讓讀者在《施政報告》公眾諮詢期間，一文睇清最新資訊！近月政界提出不少倡議，包括趁明年回歸30周年派發特別電子消費券、醫療劵加碼至3000元、推行「累進式子女免稅額」、收緊輸入外勞計劃等；房屋方面包括重推公屋租置計劃等。

政府已展開《施政報告》2026公眾諮詢。

特區政府於6月29日就行政長官2026年《施政報告》展開公眾諮詢。一般而言，特首李家超會在每年9月至10月宣讀新一份《施政報告》。

「香港五年規劃」公眾諮詢自開展以來，政府已舉辦十多場諮詢會，接獲近千份意見書。政府考慮到兩份文件關係密切，且過去有市民反映其意見同時適用於兩者，政府決定在餘下的諮詢會中，合併收集有關「五年規劃」與2026年《施政報告》的意見。

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身兼社聯主席的選委界議員管浩鳴提倡，研究推行「累進式子女免稅額」，建議遞增第二名或以上子女的免稅額度，以減輕多孩家庭的經濟負擔，另提出研究為祖父母發放「照顧親屬幼兒津貼或免稅額」，紓緩在職家庭壓力並肯定長者的家庭貢獻。

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自由黨倡派特別電子消費券賀回歸

自由黨邵家輝建議，適逢明年為香港回歸30周年，推出特別電子消費券，以「市民消費300元、政府津貼100元」模式，帶動本地零售、餐飲及服務行業的消費氣氛，強調「重點係一定要留港消費」。

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譚鎮國倡恢復2,500元免入息審查學生津貼

新社聯譚鎮國建議恢復2,500元免入息審查學生津貼，直接減輕所有家庭的開學開支壓力；同時確保本地勞工優先就業，期望政府加強打擊黑工，建立黑名單與舉報機制，並適時調整外勞政策，對濫用者引入刑罰，切實保障本地勞工權益。

工聯會呼籲政府兌現2020年承諾，盡快公布為低收入僱員及自僱人士代供5%強積金的具體執行細節與時間表。工聯會又建議為「工作間猝死」設援助基金，幫助猝死僱員家屬渡過難關。

工聯會會長吳秋北、理事長黃國。工聯會FB圖片

工聯會與行政長官李家超會面，就《施政報告》提交意見。工聯會FB圖片

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管浩鳴倡增長者醫療券至3000元

管浩鳴建議增加長者醫療券金額和個人戶口內的累積金額上限，分別至$3,000和$10,000，並允許用於私營物理治療及心理健康服務。同時研究設立「健康儲蓄賬戶」：參考新加坡「保健儲蓄計劃」(MediSave)，允許市民將部分強積金或公帑補貼轉入個人醫療儲蓄賬戶，專款能用於預防性醫療，例如年度體檢。

工聯會倡增長者醫療券擴至福建及海南

工聯會主張長者醫療券適用範圍擴至福建及海南，並在現有城市推行「一市多點」安排，讓港人長者在更多醫療機構使用醫療券。

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立法會體育、演出、文化及出版界議員霍啟剛指，明年是香港回歸祖國、特區成立30周年，希望明年央視春晚可以設立香港分會場。他亦建議政府盡早為慶祝回歸30周年成立相關督導委員會和統籌辦事處，及早聯動各界。

體育方面，霍啟剛建議重建維園網球場，升格為一個設有1萬個座位的多功能全天候場館，爭取更高規格國際賽落戶。

「G19」建議設立高層次「人口戰略專責委員會」；加強公營輔助生育服務、增加0至2歲獨立幼兒中心服務名額、優化「在校課後託管服務計劃」等，以提高生育信心。建議推出家庭稅務優惠，包括聘請外傭開支扣稅。

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「G19」建議多管齊下助青年置業，包括研究在北都資助房屋項目，為青年試行「先租後買」安排。

新社聯譚鎮國建議重推公屋租置計劃，揀選合適屋邨，訂定合理可負擔售價，並設立維修儲備金及禁售期，滿足公屋居民的置業願望。

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勞聯強調必須保障本地工人優先就業，按不同行業的職位空缺等客觀指標變化，動態收緊輸入外勞政策。此外，勞聯提議增設「支持本地失業勞工徵款」，向外勞僱主收取每名外勞100元的額外徵款，用以向本地失業勞工提供過渡支援；而「餐飲業轉型基金」，則由「支持本地失業勞工徵款」提供，向餐飲業工友提供有條件的短期失業援助金。

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實政圓桌倡強制油公司公布「燃油實價」機制

實政圓桌立法會議員莊豪鋒表示，隨著中東地緣政治衝突持續，國際原油價格劇烈波動且長期處於高位，直接導致本港民生車用燃油價格居高不下。然而，本港燃油市場長期存在「價格不透明」的結構性問題，建議政府研究透過立法或修改油站批租條款，強制油公司履行以下披露義務，包括統一計算基準，訂立一套法定計算公式，要求油公司扣除其「最普遍、無門檻或極低門檻的常規折扣」後，計算出一個「標準最終售價」（即「燃油實價」）。

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「G19」建議推出服務本地中小企的「組合出海計劃」。增強「多個中心」相扣牽引作用，特別要發揮香港融資優勢，服務國家建設金融强國，深度對接內地企業「走出去」戰略。

「G19」建議為落戶北都的重點企業提供具競爭力的土地及稅務等優惠，以及持續、「貼身」的配套支援服務，靈活處理土地面積和科研場地需求，避免因土地供應「空窗期」導致企業流失。用好北都專屬法例，打通跨境「四流」，積極引入灣區標準對接試點項目。

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