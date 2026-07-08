施政報告2026懶人包｜派回歸30年消費劵、長者醫療券加碼、重推公屋租置？即睇公布日期/政界消息及倡議
發佈時間：19:27 2026-07-08 HKT
《施政報告2026》公眾諮詢已於6月29日展開，政府正同步就《施政報告》及香港首個「五年規劃」收集公眾意見。《星島頭條》持續更新及整合各方消息、資訊和政商界倡議，讓讀者在《施政報告》公眾諮詢期間，一文睇清最新資訊！近月政界提出不少倡議，包括趁明年回歸30周年派發特別電子消費券、醫療劵加碼至3000元、推行「累進式子女免稅額」、收緊輸入外勞計劃等；房屋方面包括重推公屋租置計劃等。
- 施政報告公眾諮詢及公布日期時間
- 免稅額消息一覽
- 社福、津貼措施消息一覽
- 長者、醫療福利消息一覽
- 文化、體育、旅遊消息一覽
- 新生嬰兒獎勵金消息一覽
- 房屋、重推公屋「租置」消息一覽
- 勞工及輸入外勞政策消息一覽
- 燃油價格透明化機制消息一覽
- 支援中小企措施消息一覽
- 北都發展及大灣區融合消息一覽
施政報告2026︱公眾諮詢及公布日期時間
特區政府於6月29日就行政長官2026年《施政報告》展開公眾諮詢。一般而言，特首李家超會在每年9月至10月宣讀新一份《施政報告》。
「香港五年規劃」公眾諮詢自開展以來，政府已舉辦十多場諮詢會，接獲近千份意見書。政府考慮到兩份文件關係密切，且過去有市民反映其意見同時適用於兩者，政府決定在餘下的諮詢會中，合併收集有關「五年規劃」與2026年《施政報告》的意見。
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施政報告2026︱免稅額消息一覽
身兼社聯主席的選委界議員管浩鳴提倡，研究推行「累進式子女免稅額」，建議遞增第二名或以上子女的免稅額度，以減輕多孩家庭的經濟負擔，另提出研究為祖父母發放「照顧親屬幼兒津貼或免稅額」，紓緩在職家庭壓力並肯定長者的家庭貢獻。
施政報告2026︱社福、津貼措施消息一覽
自由黨倡派特別電子消費券賀回歸
自由黨邵家輝建議，適逢明年為香港回歸30周年，推出特別電子消費券，以「市民消費300元、政府津貼100元」模式，帶動本地零售、餐飲及服務行業的消費氣氛，強調「重點係一定要留港消費」。
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譚鎮國倡恢復2,500元免入息審查學生津貼
新社聯譚鎮國建議恢復2,500元免入息審查學生津貼，直接減輕所有家庭的開學開支壓力；同時確保本地勞工優先就業，期望政府加強打擊黑工，建立黑名單與舉報機制，並適時調整外勞政策，對濫用者引入刑罰，切實保障本地勞工權益。
工聯會呼籲政府兌現2020年承諾，盡快公布為低收入僱員及自僱人士代供5%強積金的具體執行細節與時間表。工聯會又建議為「工作間猝死」設援助基金，幫助猝死僱員家屬渡過難關。
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施政報告2026︱長者、醫療福利消息一覽
管浩鳴倡增長者醫療券至3000元
管浩鳴建議增加長者醫療券金額和個人戶口內的累積金額上限，分別至$3,000和$10,000，並允許用於私營物理治療及心理健康服務。同時研究設立「健康儲蓄賬戶」：參考新加坡「保健儲蓄計劃」(MediSave)，允許市民將部分強積金或公帑補貼轉入個人醫療儲蓄賬戶，專款能用於預防性醫療，例如年度體檢。
工聯會倡增長者醫療券擴至福建及海南
工聯會主張長者醫療券適用範圍擴至福建及海南，並在現有城市推行「一市多點」安排，讓港人長者在更多醫療機構使用醫療券。
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施政報告2026︱文化、體育、旅遊消息一覽
立法會體育、演出、文化及出版界議員霍啟剛指，明年是香港回歸祖國、特區成立30周年，希望明年央視春晚可以設立香港分會場。他亦建議政府盡早為慶祝回歸30周年成立相關督導委員會和統籌辦事處，及早聯動各界。
體育方面，霍啟剛建議重建維園網球場，升格為一個設有1萬個座位的多功能全天候場館，爭取更高規格國際賽落戶。
施政報告2026︱新生嬰兒獎勵金消息一覽
「G19」建議設立高層次「人口戰略專責委員會」；加強公營輔助生育服務、增加0至2歲獨立幼兒中心服務名額、優化「在校課後託管服務計劃」等，以提高生育信心。建議推出家庭稅務優惠，包括聘請外傭開支扣稅。
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施政報告2026︱房屋、重推公屋「租置」消息一覽
「G19」建議多管齊下助青年置業，包括研究在北都資助房屋項目，為青年試行「先租後買」安排。
新社聯譚鎮國建議重推公屋租置計劃，揀選合適屋邨，訂定合理可負擔售價，並設立維修儲備金及禁售期，滿足公屋居民的置業願望。
施政報告2026︱勞工及輸入外勞政策消息一覽
勞聯強調必須保障本地工人優先就業，按不同行業的職位空缺等客觀指標變化，動態收緊輸入外勞政策。此外，勞聯提議增設「支持本地失業勞工徵款」，向外勞僱主收取每名外勞100元的額外徵款，用以向本地失業勞工提供過渡支援；而「餐飲業轉型基金」，則由「支持本地失業勞工徵款」提供，向餐飲業工友提供有條件的短期失業援助金。
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施政報告2026︱燃油價格透明化機制消息一覽
實政圓桌倡強制油公司公布「燃油實價」機制
實政圓桌立法會議員莊豪鋒表示，隨著中東地緣政治衝突持續，國際原油價格劇烈波動且長期處於高位，直接導致本港民生車用燃油價格居高不下。然而，本港燃油市場長期存在「價格不透明」的結構性問題，建議政府研究透過立法或修改油站批租條款，強制油公司履行以下披露義務，包括統一計算基準，訂立一套法定計算公式，要求油公司扣除其「最普遍、無門檻或極低門檻的常規折扣」後，計算出一個「標準最終售價」（即「燃油實價」）。
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施政報告2026︱支援中小企措施消息一覽
「G19」建議推出服務本地中小企的「組合出海計劃」。增強「多個中心」相扣牽引作用，特別要發揮香港融資優勢，服務國家建設金融强國，深度對接內地企業「走出去」戰略。
施政報告2026︱北都發展及大灣區融合消息一覽
「G19」建議為落戶北都的重點企業提供具競爭力的土地及稅務等優惠，以及持續、「貼身」的配套支援服務，靈活處理土地面積和科研場地需求，避免因土地供應「空窗期」導致企業流失。用好北都專屬法例，打通跨境「四流」，積極引入灣區標準對接試點項目。
2026年《施政報告》的公眾諮詢已於6月29日展開。按過往慣例，行政長官一般會於每年的9月至10月宣讀新一份《施政報告》。
身兼社聯主席的選委界議員管浩鳴建議將長者醫療券每年金額提升至3,000元，累積上限增至10,000元，並擴大至私營物理治療及心理健康服務，同時倡議參考新加坡模式建立「健康儲蓄賬戶」；工聯會則主張將醫療券適用範圍擴展至福建及海南，實施「一市多點」安排。
「G19」建議在北部都會區的資助房屋項目中，為青年試行「先租後買」的安排；新社聯成員譚鎮國則建議重推「租者置其屋計劃」（租置計劃），揀選合適公屋屋邨以合理售價出售，並設立維修儲備金及禁售期。