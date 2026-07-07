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施政報告2026｜勞聯晤特首提51項施政建議 促動態收緊外勞、倡設兩級制資助吸初老族投身職場

政情
更新時間：15:28 2026-07-07 HKT
發佈時間：15:28 2026-07-07 HKT

港九勞工社團聯會主席林振昇及秘書長周小松上周四（2日）向行政長官提交《勞聯就 2026年施政報告建議書》，涵蓋勞工權益、人力政策、社會民生、公務員等多個範疇，提出合共51項具體政策倡議。勞聯今（7日）召開新聞發布會，公布並闡述各項重點政策倡議的細節和內容，包括針對中高齡人士的再就業津貼試行計劃、動態收緊輸入外勞政策、增設「支持本地失業勞工徵款」及「餐飲業轉型基金」等。

延「在校課後託管服務計劃」至初中   倡設兩級制資助吸初老族工作

林振昇指，「在校課後託管服務計劃」在支援家長就業方面已取得顯著成果，建議將服務進一步延展至初中階段。他亦倡議延續新生嬰兒獎勵金計劃3年以鼓勵生育。另外，他指出本港的勞動參與率在 60歲至64歲年齡群組開始出現「斷崖式」急跌。為進一步釋放初老銀髮族的潛在勞動力，提出優化「再就業津貼試行計劃」，參考「中高齡就業計劃」的兩級制資助模式，為60歲以上完成6個月或12個全職工作的參加者，分別提供每期最高15,000元津貼，以鼓勵提早退休人士及初老銀髮族投入職場。

動態收緊輸入外勞政策  研增僱主供款率

周小松強調必須保障本地工人優先就業，按不同行業的職位空缺等客觀指標變化，動態收緊輸入外勞政策。另外，他提議增設「支持本地失業勞工徵款」，向外勞僱主收取每名外勞100元的額外徵款，用以向本地失業勞工提供過渡支援；而「餐飲業轉型基金」，則由「支持本地失業勞工徵款」提供，向餐飲業工友提供有條件的短期失業援助金。他亦建議優化強積金制度，調升僱主強積金供款比率至6%，並且按部就班優化公務員制度。

資助易受AI衝擊人員轉型培訓  增加社區券和院舍券名額

副主席譚志聰建議政府推出「科技轉型培訓資助計劃」，資助易受 AI影響的高危工種從業員修讀與新型技能相關的就業為本課程，以協助他們升級轉型。副主席陳萬聯應稱加強長者社區支援服務，包括增加社區券和院舍券名額以應付服務需求，及優化公營醫院收費機制，避免為長期病患的市民帶來額外財政承擔。

完善平台工作者保障  訂立工時標準防過勞

勞聯又期望政府立法設立平台工作者的工傷補償機制，落實最低工資保障及披露平台演算法等具體要求，全面保障他們的勞動權益。另外，政府應確立疲勞駕駛的定義，並研究規管最長駕駛時間，加強保障道路使用者的安全。同時，建議政府重啟標準工時立法研究，訂立不同的工時限制，以減少工作過勞的情況。針對工傷意外較多的餐飲業，他認為應推出餐飲業強制性安全訓練課程；至於建造業方面，則應擴大私人工程強制應用智慧工地系統（「4S 系統」）的涵蓋範圍，除了流動機械和天秤的警報系統外，強制所有涉及高風險的作業程序都必須採用「4S 系統」。

記者、攝影：梁珮旻
 

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