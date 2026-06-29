星島問卷調查｜逾67%受訪市民滿意政府表現 特首滿意度達69% 保障本地人就業、房屋工作獲支持

本屆政府上任即將4周年，星島新聞集團特意進行「市民對特區政府滿意度」問卷調查，反應十分踴躍，獲逾9000人回覆。調查結果顯示，逾67%受訪市民對本屆政府上任至今工作表現感滿意，更有多達69%受訪者表示滿意特首李家超表現。至於最獲市民支持的政策或決定，以保障本地人優先就業居首；第二、三位分別是邊境關口實施「刷臉」通關及增加子女免稅額。此外，公屋綜合輪候時間降至4.7年、推出簡樸房兩項房屋政策，合共獲19%受訪者支持，反映政府房屋工作獲肯定。

逾9000人參與星島問卷調查

今次調查於6月15至24日以網上問卷形式進行，設有中、英文版本。問卷共7條問題，首條是問「你滿意今屆政府上任至今整體工作表現？」，表示滿意的受訪者超過一半，達53.7%；表示非常滿意者亦有14%，即合共67.7%受訪者滿意政府表現；表示不滿意的有18.5%。

至於對李家超上任至今整體工作表現，同樣有過半數受訪市民感滿意，達53%，16.4%受訪者表示非常滿意，兩者合共69.4%；表示不滿意的有16.3%。星島去年6月曾進行同一調查，受訪市民對政府及特首滿意度分別為66%及69%，換言之，今年兩大指標比去年再上升。

星島「市民對特區政府滿意度2026」問卷調查：

旅遊盛事工作獲好評

問及過去一年最支持政府哪項施政或決定，在最多選3項下，保障本地工人優先就業排榜首，佔15％；緊隨其後是邊境關口實施「刷臉」通關，佔14%，以及增加子女免稅額，佔13%。值得留意的是，公屋綜合輪候時間由降至4.7年創8年低位、推出簡樸房政策改善住屋環境，分別有10%及9%受訪者表示最支持。

此外，受訪市民支持盛事經濟及機場客運大樓投入運作，兩個選項加起來共15%，也顯示政府推動旅遊盛事工作受肯定。去年香港接待近5000萬人次旅客，按年增長12%，並舉辦了多項大型盛事，啟德體育園更連獲國際獎項認可，顯示「+旅遊」策略有效將文化、藝術、體育與盛事融合。

刷臉通關多支持 議員：體現香港積極融入大灣區

民建聯立法會議員植潔鈴表示，政府近年在房屋政策上有下苦功，亦見初步成效，切實回應了市民特別是基層的住屋問題，特別是簡樸房政策和縮短公屋輪候時間合共獲最多支持，反映這是市民最關心的議題，「畢竟民心建基於住屋上，安居才能樂業」。

勞聯議員林振昇認為，隨著「補充勞工優化計劃」3年前擴大，本港輸入外勞人數顯著增加，今次數字反映本地工友感受越趨強烈，與數年前相比，現時就業環境對基層構成更大壓力，例如有食肆因聘用外勞而削減兼職崗位，令基層婦女開工時數及收入減少。他指政府有聆聽社會聲音，去年就個別工種訂定本地與外勞2比1的人手比例，最近再增設兩級制審批。據統計處最新數據，本港就業人士每月就業收入中位數，4年來由1.9萬元增至2.3萬元。

至於人臉辨識通關，港區人大代表兼民建聯議員陳勇認為，這充分體現香港積極融入大灣區發展，邁向現代化智能城市，同時便利經貿商旅往來。他提到港珠澳大橋香港口岸上周引入全新「無感e-道」，無感通關措施令市民「咩都唔使做」，只需5秒完成出境手續。實政圓桌議員莊豪鋒則指，結果反映市民對兩地往來有很高期望，通關流程越快越好，「深港融合」已成為生活常態。

劉兆佳：民生措施令市民有獲得感

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，本屆政府做了不少實事，特別是關乎市民切身利益的民生措施，令市民較有獲得感。他指現時政治環境穩定，在中央及愛國力量支持下，有利施政，但面對地緣政治等因素，本港經濟及公共財政方面仍有不少挑戰。

記者：黃子龍