香港五年規劃︱梁振英：香港資本市場具規模 有條件仿效SpaceX推動「商業航天」

政府正全力編制香港第一個五年規劃，正展開為期兩個月的公眾諮詢。全國政協副主席、共享基金會主席梁振英表示，香港在制訂五年規劃時，必須有所取捨及決擇，核心重點是配合國家所需，發揮香港所長及香港所能。他又提到，香港應善用其高度市場化的資本主義優勢，借鑑美國SpaceX行政總裁馬斯克的成功經驗，發展商業航天及高端航運服務，香港在全國眾多城市中，是唯一具備類似資本主義市場力量的城市，最有條件仿效此模式推動「商業航天」發展。

必須抓重點配合國家所需

梁振英今早（ 21日）在商台節目表示，國家「十五五」規劃已提出國家所需，認為本港五年規劃需要助力國家完成相關目標，為香港帶來更大的發展及繁榮，未來五年香港必須精準對接國家目標，四大範疇包括 ；加快建設金融強國；鞏固同提升航運中心地位；鞏固同提升貿易中心地位；及加強創科。這些將是撐起香港經濟發展、為青年提供事業發展機會的關鍵支柱。他又指，「十五五」規劃綱要提出加快建設上海國際金融中心，至於在香港篇章提出支持香港鞏固與提升國際金融中心地位，認為香港與同為國際金融中心的上海如何分工，亦值得思考和研究。

他又稱，如今香港迎來新的規劃機遇，若能對準國家「金融強國」及全球治理的政策東風，積極融入國家大局，不僅能為本地經濟注入新動力，更能為本港熱衷商科與金融的青年一代，開闢未來數十年的優質跑道。

發揮香港獨特資本市場力量

談及航天發展時，梁振英特別提到美國富商馬斯克（Elon Musk）旗下 SpaceX 的成功。他指出，SpaceX 能在短時間內迅速崛起，正是利用了美國高度市場化及資本主義社會的市場力量，迅速凝聚國家的資本、人才與技術。在全國眾多城市中，香港是唯一具備類似資本主義市場力量的城市，最有條件仿效此模式推動「商業航天」發展。

他笑言，發展航天產業「唔係話要你喺離島搞個火箭發射場，香港亦都無呢個條件」，而是聚焦於商業航天服務。例如，衛星發射與汽車一樣需要購買保險，香港大有條件承接這些衛星保險、融資及管理業務。若能堅持發展一二十年，航天（未來產業）與航空、海運（新興產業）將能共同大幅擴闊香港的航運業版圖。

中國兼濟天下展現強大領導力

梁振英又指，當前國際形勢變亂交織，百年未有之大變局加速及加深演進，共享基金會近年在國際人道主義援助所見，西方國家（如美國）退出世界衛生組織，有美方的援外機構減少對發展中國家的支援力度，形容是幾乎是「不辭而別」撤走援助，導致部分發展中國家甚至面臨醫院缺乏止痛藥等困境。

梁振英批評，美國擁抱「小院高牆」的思維是雙標，而中國至今發布4份全球倡儀，於6月17日發表逾兩萬字的全球治理白皮書，堅決維護聯合國權威，並強調在公共衛生等領域「兼濟天下」，展現了強大的道德與道義領導力等軟實力，世界各國強烈響應，反映中國在人類社會，尤其在道德上能發揮領導力。

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