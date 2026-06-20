香港五年規劃︱謝小華：與施政報告相輔相成 爭取第三季發表文本

政府正就本港首份五年規劃諮詢公眾。政制及內地事務局局長謝小華今日（20日）出席電台節目時表示，香港首次進行五年規劃，承認面臨經驗不足、時間緊張的挑戰，目前正積極透過諮詢，收集不同行業的意見。她重申香港仍奉行自由市場，而五年規劃、施政報告與財政預算案三者相輔相成，呼籲市民從宏觀出發提出戰略意見。

首推五年規劃對接國家大局 爭取第三季發表文本

謝小華表示，本港首度推出五年規劃，主要目的是希望主動對接並服務國家發展大局，為香港未來五年的社會及經濟發展勾劃出長遠願景，有序向前邁進。她透露，目前已收到不少意見，行政長官李家超亦已舉辦兩場諮詢會，聽取港區人大代表及政協的意見，未來會繼續加強諮詢工作，具體形式及細節將會另行公布，並爭取於今年第三季發表正式文本。

澄清非計劃經濟 政策導向配合新興科技

針對外界關注五年規劃是否意味著香港將走向「計劃經濟」或「脫離市場主導」，謝小華重申，香港一直奉行自由市場原則。然而，面對全球經濟競爭、地緣政治變化以及全球經濟發展規範的改變，香港的經濟發展不能脫離國家及全球大局。她指出，除了依靠市場經濟外，政府的政策導向亦非常重要，必須有相關政策配合，才能做大做強新興行業與新科技。

謝小華坦言，香港是第一次制訂五年規劃，確實面臨經驗不足、時間緊迫的挑戰，因此正積極透過諮詢，收集不同行業的意見。

與施政報告相輔相成 屬開放式大藍圖

對於有意見質疑諮詢文件缺乏新意，內容及字眼與施政報告或財政預算案重疊，謝小華回應指出，「坊間都有話，重要嘅事要講多幾次」，並強調五年規劃是長遠且具前瞻性的整體「大藍圖」。她以下棋作比喻，指施政報告及預算案是下棋過程中的「具體部署」與佈局，施政報告每年因應對手套路、大環境變化及進度而靈活調整部署，預算案則在資源上作出配合，三者相輔相成。

謝小華補充，現時的諮詢文件是一個開放式框架，政府態度開放，不設引導式問題，大家不應著眼於文件頁數，而應多給予意見。她呼籲市民及持份者多從宏觀出發，就本港未來發展提出方向性及戰略性的建議。在收集公眾意見後，各個政策局將會進行研究，並由政制及內地事務局主責及統籌。