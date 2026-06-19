李家超專訪︱五年規劃不希望「誘導性諮詢」 新皇崗口岸需時裝修演練：不想重複當年機場開幕問題

政府正就香港首份「五年規劃」進行公眾諮詢，惟有意見認為文件多覆述現有政策或藍圖方向，未見新猷。行政長官李家超接受《星島》專訪時解釋，諮詢文件是刻意用廣泛、簡易的字眼，希望廣大市民提供意見，強調不希望出現「誘導性諮詢」。他相信規劃最終文件，會有一定數目的指標，但不會太多，具體目標可在《施政報告》交代。

李家超專訪｜五年規劃有一定數目指標 惟不會太多

李家超表示，跟諮詢專家意見不同，今次諮詢文件討論內容較闊，用詞較簡易，目的是希望市民提供意見，「任何人就算只是很短時間、粗略看，都有涉及自己有興趣、關心的地方，都可以提意見。」他強調，政府不希望出現「誘導性諮詢」，收窄意見的可能性，直言「我誘導你講這個，但其實可能更好的方法，那是否應該更開放地去聽意見呢？」

問及「五年規劃」是否設有量化的續效指標，李家超回應指，若參考上海、深圳等做法，通常會列出20多項指標，但真正具體的指標會體現在每年工作報告中。他相信，本港五年規劃會有一定數目的指標，但不會是廣泛、大量，因為這是方向性文件；而特首每年的《施政報告》，則需在各個政策領域設定具體指標，目前《施政報告》已設有過百項指標，未來各領域的指標數量如何調整，視乎實際情況而定。

簡約公屋列入長遠政策？李家超：因地制宜 有「填補空間」考慮

簡約公屋是本屆政府新政策，屬過渡性質，不過五年規劃諮詢亦有提及簡約公屋，是否意味會長遠持續？李家超表示，簡約公屋本身有「填補空間、容量」的考慮，「如果沒有空間需要填補，就不需要這個計劃。」至於這個需要會持續到何時，他認為要因時制宜、因地制宜，不能一概而論。他又感謝地產商提供閒置土地，幫助弱勢社群。至於能否繼續獲得有關土地，他認為涉及機遇問題，但政府會努力爭取。

政府近年積極發展北都，商界、發展商在政治層面支持發展，惟實際投資非常審慎。李家超表示，北都佔香港總面積約三分之一，投資巨大，理解企業家關注回報率，強調政府角色是制定長遠政策，讓投資者看到整個項目是「有回報」。

以河套為示例 證明北都投資有回報

他以河套區發展為例，由政府自投資，其後陸續批地予企業自行建設發展，批地年期可長達50年。首批土地批出後，相關企業約3年左右便會投入營運並產生業績，市場便可親眼見證投資回報。他強調：「當越來越多例子，大家明白河套發展已經那麼成功，其他北都發展都一樣成功，可能只是時間有短有長，大家就可以『計到數』。」

李家超表明，政府願意透過政策將整個項目的收成期拉長計算，「我們如果設計到整個項目，包括撥款、融資拉長去計，可能『5年未必回報，但8年就可以賺』，你要提供這個願景。」他強調國家發展勢頭強勁，「十五五」規劃明確給予香港很多機遇。

特首李家超指，新皇崗口岸需時裝修及演練。

新皇崗口岸需時裝修及演練

另外，對於新皇崗口岸何時啟用，李家超表示人大常委會下周將審議相關議案，當獲得通過，政府獲授權及國務院批覆後，即可展開立法工作。他透露，口岸聯檢大樓的整體建築已完成，但未完成裝修，口岸運作所需的桌椅、螢幕、指示牌、通道走向，以至哪些房間用於安檢、搜身等設計，仍需時確認。

李家超強調，口岸開通的演練和系統的順暢運作至關重要，尤其重視人流安全、電腦安全、傳染病發現、危險品處理等，都需時制定，「我當然希望能壓縮時間，但需要充分演練，我也不想重複當年機場開幕運作方面的問題。」

記者：陳嘉洛、林劍、黃子龍

攝影：伍明輝、劉駿軒