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香港五年規劃︱多個政策局本周辦諮詢會 與港區人大、醫學會及鄉議局等交流

政情
更新時間：14:18 2026-06-19 HKT
發佈時間：14:18 2026-06-19 HKT

政府正全力編制香港第一個五年規劃，公眾諮詢剛於星期一（15日）展開。為廣納民意，政府正舉辦多場諮詢會，邀請不同界別代表發表意見。政制及內地事務局、醫務衞生局、民政及青年事務局和發展局本周先後舉行了諮詢會。

政制及內地事務局於社交平台發文，相關界別人士，包括港區全國人大代表、港區全國政協委員，以及醫學會、香港醫學專科學院、鄉議局和建造業議會的代表在會上均踴躍發言，熱烈討論，亦把握機會與官員互動交流。

公眾諮詢為期兩個月，公眾可由即日起至8月14日或之前，透過以下方式提交意見：

（一）​專題網站（www.HK5YPlan.gov.hk）；

（二）​電郵（[email protected]）；

（三）​或郵寄（香港添馬添美道2號政府總部東翼12樓政制及內地事務局）（信封請註明「就香港五年規劃公眾諮詢提交意見」）

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