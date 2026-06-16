公務員劃一加薪2%｜華員會批局方「傲慢」無聽意見 原要求加4.12%：公僕付出未獲認同

公務員事務局今日（16日）公布，行政長官會同行政會議決定在2026至27年度，劃一上調高層、中層、低層薪金級別及首長級公務員的薪酬2%，生效日期追溯至2026年4月1日。華員會會長蔡冠龍向《星島頭條》表示失望，形容局方做法「傲慢」，未有考慮工會意見，忽視公務員除了是為公眾服務，本身亦是「打工仔」，有關做法難免打擊公務員士氣。

工會原要求加薪4.12% 批局方無視意見

上周行會提出劃一加薪2%後，蔡冠龍已公開批評行會「做場戲」，不聽職方意見，又嘆稱公眾無視公僕付出，「衰嘢就日日數住」。不過，行會最終仍決定劃一加薪2%，蔡冠龍表示，早前與局方開會期間，曾表達希望當局體察低層級人員的處境，提出合理且具激勵性的薪酬調整，以肯定公務員的貢獻、穩定團隊士氣、挽留人才，並提升政府施政效能。華員會為此建議高、中、低層公務員劃一上調薪酬4.12%。他批評局方做法「傲慢」，諮詢結束後根本未有採納工會提出的意見。

澄清「薪高糧準」誤解 稱加薪難追通脹變相減薪

蔡冠龍又澄清社會上對公務員的一些錯誤刻板印象，例如有人批評公務員「薪高糧準」，直指這類說法帶有誤導性，對公務員並不公平。他重申今次加薪幅度未能追上通脹，等同變相減薪，難免打擊士氣。他又關注公務員體系長期未能足額招聘，人手短缺維持約兩萬人，擔心情況會影響日後招募，令加入政府的人數進一步減少，直言「公務員過去一直為政府付出，卻沒有得到認同。」

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大火事件影響加薪決定？ 蔡冠龍：不應全體公務員承擔

對於有意見認為大埔宏福苑大火影響政府最終的加薪決定，蔡冠龍直言「沒想到社會反應會那麼大」。不過他認同行會成員湯家驊早前說法，「那件事要負責任的人不是一般公務員，是某一些部門的領導層或者管理層。這次大火涉及的是最多五、六個部門，但政府有50多個部門，是否全部人都因為這件事而無法加薪？」

公務員事務局局長楊何蓓茵近日表示，公務員薪酬調整並非追隨通脹，若放長線觀察過去10年或25年，累計加幅已跑贏累計通脹。她強調，公務員吸引之處包括使命感及滿足感。

記者︰黃子龍

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