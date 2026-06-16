公務員加薪︱行政長官會同行政會議決定 劃一上調薪酬2% 追溯至4月1日生效

公務員事務局今日（16日）公布，行政長官會同行政會議決定在2026至27年度，劃一上調高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬2%，生效日期追溯至2026年4月1日。

在作出以上決定時，行政長官會同行政會議已充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定公務員薪酬調整機制下的所有相關因素，包括香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、從薪酬趨勢調查得出的薪酬趨勢淨指標、職方對薪酬調整的要求及公務員士氣。

發言人說，過去一年，香港經濟錄得實質性增長，物價溫和上漲，私營機構薪酬亦呈上調趨勢。行政長官會同行政會議對整體公務員在面對日益增加的工作量及挑戰時，為推行各項新猷及重大措施的付出和努力予以肯定。然而，政府需要審慎管理公共財政，以配合未來發展所需和應付地緣政局持續不明朗可能在短期內影響民生的不時之需。經充分考慮及平衡各項相關因素後，行政長官會同行政會議決定劃一上調公務員薪酬2%。

政府會盡快將2026至27年度公務員薪酬調整建議提交立法會財務委員會考慮。