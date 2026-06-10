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公務員加薪︱華員會會長批行會「做場戲」不聽職方意見 嘆公眾無視公僕付出：衰嘢就日日數住

政情
更新時間：09:58 2026-06-10 HKT
發佈時間：09:58 2026-06-10 HKT

公務員加薪方案昨日出爐，行政長官會同行政會議決定，向公務員職方提出薪酬調整方案為劃一加薪2%。華員會會長蔡冠龍今早（6月10日）在商台節目重申感到失望，指行會數十年來都不曾因職方意見調整最終方案，今次亦難抱太大期望，直言「行會應該受到指摘，好似做場戲咁」。

公務員加薪︱數十年來不曾因職方意見 調整最終方案

他又指，政府不應過於受民粹意見影響，直言公眾對公務員的觀感存在有色眼鏡，「好嘢就當空氣，衰嘢就日日數」。

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公務員加薪︱批行會視理據如「水過鴨背」 諮詢淪為走過場

蔡冠龍指，過去近50年來，行政會議在作出薪酬調整決定後，幾乎從未因應公務員團體的意見而作出更改，印象中唯一一次例外發生在1988年，當時華員會及多個公務員協會聯合向政府強烈表達不滿，在龐大壓力下，政府最終向上微調了加幅。他直言，如果政府每年諮詢職方後都一成不變，行會理應受到指摘，因為這令人感覺諮詢過程「完全係做咗場戲」。

他強調，華員會提出加薪4.12%的訴求有充份理據支持，當中已綜合考慮了通脹及不同經濟指標，絕非「漫天要價」，惟政府將職方提交的理據當作「水過鴨背」，最終提出劃一加薪2%的方案，拒絕解釋高中低層劃一處理的原因，令人感覺「當咗人透明」，與職方期望存在巨大落差，難免感到相當失望。

斥政府「搬龍門」

對於近年政府的薪酬調整決定，蔡冠龍質疑當局有「搬龍門」之嫌。他回顧指，去年政府面對財赤，在不經諮詢下決定凍薪，公務員無奈「硬食」2.1%的通脹；然而到了今年經濟恢復增長，政府卻又以「未來有重大財政承擔」為由壓低加幅。他無奈表示，政府年年找不同理由降低薪酬訴求，「以前嗰啲就過去，今年就獨立計」，做法極不合理。

他坦言，目前最擔心的是未來的招募情況，批評政府近年的處理手法「有啲亂龍」，無論是疫情、經濟低迷還是有盈餘時，都對公務員薪酬緊縮，嚴重打擊士氣。

針對外界指私人市場經濟差時要減薪、公務員卻最多只需凍薪的說法，蔡冠龍不同意。他以2020年為例，當年薪酬趨勢指標為正數，但政府帶頭凍薪，結果反而令不少原本打算減薪的私人機構跟隨凍薪。他強調，公務員受到的限制與約束比私人市場多，理應得到相應的保障。

華員會會長蔡冠龍。
華員會會長蔡冠龍。

公務員加薪︱拒向民粹屈服 嘆好工作被當「空氣」

面對社會大眾對公務員加薪的微言，蔡冠龍同意政府須考慮大眾觀感，但絕不能盲目遷就，否則便會淪為「民粹主義」。他感嘆社會對公務員往往帶有偏見，公務員做的好事往往被視作「水同空氣咁，覺得理所當然」，但一有失誤就被無限放大，「你要數呢個偷懶、嗰個蛇王，17萬公務員，實有個喎，你每日數一個都係365個啫」。

他舉例指，三隧分流方案實施後效果顯著，「連小學生都覺得隧道暢通咗」，但無奈地，認同公務員工作的市民不會發聲，一般都是批評者才會發聲。

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