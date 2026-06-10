大棋盤︱公務員加薪2%已屬「壓價」水平 消息：主要考慮兩大因素 宏福苑大火有關鍵影響

極受公眾關注的公務員年度薪酬調整方案出爐，高、中、低層薪金級別和首長級公務員的薪酬劃一上調2%。正如本欄早前提及，政府不會「跟足」薪酬趨勢淨指標加薪，高層加幅勢必壓低，劃一加薪亦較為乾淨俐落。不過今次方案顯著低於職方叫價，工會大表失望，據聞行政會議曾討論不同方案，而宏福苑大火事件引發的負面公眾觀感，確實是行會把關時一大考慮因素。

公務員加薪︱政府無否認宏福苑事件影響

宏福苑火災聽證會揭露不同政府部門積弊，無法及早制止悲劇發生，成為今年公務員加薪的最大輿論阻力。雖然特首定調公僕加薪「看整體」，但亦不得不顧及民情反彈。公務員事務局局長楊何蓓茵昨日見傳媒時，沒有否認宏福苑事件對加薪幅度有影響，稱擬定數字時有考慮到公眾觀感，但難以機械地量化每項因素佔比，強調2%是平衡考慮。

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消息：行會討論多個方案 兩大因素後決定「中間落墨」

今年薪酬趨勢淨指標，高、中、低層分別為4.12%、2.64%及1.17%。政圈早預料，高層公務員要作出一定「犧牲」，避免予人「肥上瘦下」之感，加上宏福苑事件未了結，高層加薪若拋離中低層，恐怕說不過去。不過公務員工會叫價進取，例如華員會要求劃一加薪4.12%，形容幅度若低於3.8%，已等同「變相減人工」。

據悉，行會近日討論公務員加薪幅度時，政府曾提交不同方案，由凍薪到劃一加薪4%皆有，經一番討論後，最後中間落墨，由加薪2%的方案「跑出」。事實上，全體公務員去年已因巨額財赤凍薪，今年一定無可能再凍，否則追不上通脹，但政府同時亦明白，宏福苑大火發生後，若「加足」淨指標數字，社會肯定有反彈，因此今次加薪幅度算是溫和。

亦有知情人士指，在行會中最多人提及的考慮，分別是宏福苑事件對政府的影響，以及地緣政治局勢令經濟前景不明朗，政府須審慎理財，當中又以前者為甚，平衡社會觀感可說是廣泛共識。今次公務員劃一加薪2%，連同政府資助機構資助額在內，涉款約60億元，若然集體加薪4%，即高達120億元。雖然政府財政轉為盈，但只是帳面上的數字，當中相當部分收入來自發債、調撥基金，加上港府未來幾年要大力投資北都，必須嚴控開支。

行會成員湯家驊不評論行會討論內容，但個人認為，公務員加薪要在社會觀感和公務員士氣之間取平衡，特別是宏福苑事件涉嫌失職部門約4至5個，但政府有數十個部門，若「一竹篙打一船人」，要全體公務員為少數部門埋單，並不公平。

他稱市民亦非「鐵板一塊」認為公僕不應加薪，大多認同前線人員付出，主要是對管理層有意見，而現時提出劃一加薪2%，已顯著低於高層人員薪酬趨勢指標，一定程度回應了公眾看法。

不過勞聯議員周小松質疑2%加幅偏低，頗為失望，指宏福苑大火中若有公務員失職，可按機制懲處，與整體調薪不應混為一談。他稱60億元公帑乍聽之下很多，但事關10多萬公務員薪酬，屬應使則使，維持薪酬架構穩定對政府運作及公共服務水平非常重要。

政府近年為提升公務員表現，提出優化評核、建立部門首長責任制等，公僕表現亦不時成為輿論焦點，士氣難言高漲，如何疏導他們的不滿情緒，也是當局重點工作之一。

聶風