神舟二十三號︱孫東：料一兩個月內安排黎家盈與市民「天地對話」 

首名港產太空人黎家盈正隨神舟23號載人飛船順利升空，於中國太空站執行任務。創新科技及工業局局長孫東形容，這次航天任務標誌香港正式由國家航天事業的「支持者」轉變為「參與者」，是香港歷史及創科史上一次重要的歷史性突破，預計約一、兩個月後，中國載人航天工程辦公室將安排黎家盈與市民對話，並有信心她能完成任務。

讚揚黎家盈謙虛中藏智慧

對於香港首位載荷專家順利展開太空任務，孫東今早（14日）在電台節目表示感受極深，形容這次是「人上去了，物也上去了」（意指香港的人才和研發的儀器如「天宇相機」均順利升空）。他透露，2022年國家首次在港澳地區選拔載荷專家時反應熱烈，香港共有120多人報名。經過香港初選推薦40人、複選十多人，到最後定選兩人，黎家盈最終憑藉卓越的學術專業能力、極佳的生理機能及心理質素，總合素質非常全面脫穎而出。

孫東指對黎家盈的印象深刻，讚揚她表現得體、性格平穩，謙虛中藏著智慧，並指家盈的普通話進步神速，現時已經說得非常好。當局原本計劃只安排學生進行天際對話，後來收到大量其他市民的查詢表達興趣，特區政府正與港澳辦及國家載人航天工程辦公室積極協調，預計在一兩個月後安排一場「天地對話」，讓香港學生及社會各界能在香港或太空館與身處太空的黎家盈進行即時通話。

構建國際大數據服務平台

孫東指出，香港在航天上游科研具備深厚實力。孫東強調香港擁有不可替代的優勢。透過參與國家重大航天任務，香港成功吸引了全球頂尖的科研人員落戶。香港正好能利用其開放性及國際化優勢，協助國家促進航天領域的國際交流與合作。香港的大學及研究院一直為國家航天任務提供重要技術支援。

展望未來，孫東表示香港在航天領域的發展將從「上游研發」逐步擴展至「中下游產業」佈局。隨着國家低軌衛星等航天科技產業高速發展並走向國際，香港可結合自身作為國際金融中心與「數據港」的優勢，整合大數據、人工智能等科技，為國家及相關企業構建一個面向全球的「國際化大數據服務平台」，在未來的全球太空經濟中分一杯羹。

另外，為進一步吸引國際頂尖人才，政府已指示生產力局、科學園、數碼港及各大研發機構提供更多暑期實習機會。孫東期望未來在北部都會區設立一個「全球青年創新平台」，讓世界各地的年輕人揹着背包就能來到香港，直接進駐創新中心搞研發，將香港打造成全球創新的策源地。

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