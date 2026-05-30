黎家盈成首位港產宇航員 鄧炳強：有警務人員成為航天員感到榮幸與興奮

神舟二十三號飛行乘組成員、香港首位航天員黎家盈，現為香港警務處警司。保安局局長鄧炳強表示，對於有警務人員能夠成為航天員感到榮幸與興奮，當看到黎家盈透過鏡頭以廣東話向公眾打招呼時，更特別感動。他透露，黎家盈是由警隊借調至保安局從事技術工作的。

形容黎家盈具毅力 盼日後與年輕人及警隊分享經歷

鄧炳強今日（30日）在電台節目中指出，工作上有機會接觸黎家盈，形容她極具毅力，並相信這是成為航天員的重要特質。他認為，黎家盈對年輕人而言也是一大啟發，證明只要懷抱夢想就能實現。鄧炳強期望她日後能與香港青少年，甚至警隊人員分享經歷。

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此外，針對宏福苑有居民懷疑遺失財物一事，鄧炳強表示，截至目前當局共接獲142宗懷疑遺失財物案件，其中約48宗已即時尋回；另有約兩成個案因單位嚴重燒毀，業主與當局均相信相關財物已焚毀。此外，約三成居民無法確切說明懷疑遺失的財物是什麼，難以跟進。另有16宗案件警方正積極調查。

擴展報案熱線容量及研發多媒體報案平台

對於早前宏福苑大火期間報案中心出現線路擠塞的問題，鄧炳強表示消防處的可用電話線已由原來的30條增加至48條，預計兩三個月內增至近70條。配合明年年初推出的第四代指揮電腦系統，熱線數量將可達100條。同時，當局正研發新一代緊急電話系統，預計兩三年後推出。屆時市民在致電999後，可透過電子平台或社交媒體補充相片、影片及錄音等多媒體資料，協助當局更準確地調配資源。

