黎家盈成首位港產載荷專家 陳國基：標誌香港由國家航天事業支持者轉為參與者

本港首位載荷專家黎家盈日前參與神航二十三號載人航天任務，順利升空，為香港創科及航天發展立下重要里程碑。政務司司長陳國基今日(30日)在電台節目表示，自己和全香港市民一樣感到十分興奮及驕傲，標誌着香港正式由國家航天事業的「支持者」轉變為「參與者」。

加強中小學航天教育 推動科學普及化

為了讓航天熱潮得以延續並轉化為青少年的學習動力，陳國基透露已指示教育局等相關部門加緊推動科學普及化。未來中小學課程將加入更多有關國家航天成就、星體及行星探索的知識，藉此為學生打好科學基礎，鼓勵他們將來投身科研工作。此外，太空館的相關影片已即時更新，加入本港女太空人的資料；而今年十月舉辦的「創新科技嘉年華2026」亦將特設航天專區，讓市民加深了解國家航天成就及香港在當中的參與度。

本港學府一直深度參與國家航天任務

陳國基指出，城市大學、中文大學、理工大學及科技大學等一直開辦航天相關課程，為香港及國家培育專業人才，以往一直有參與國家的航天服務；在未來的國家航天任務中，本港科研團隊將繼續貢獻力量，例如在預計於2028年進行的「天問三號」火星任務中，中文大學將帶頭研發激光外差光譜儀器，而香港大學亦會牽頭研發火星地脈高光譜成像儀。這些實質成果充分展示了香港科學家的頂尖水平，證明香港絕對有條件在國家航天發展中作出更大的貢獻。

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北都定位南金融北創科 結合教育人才與科技

被問到香港正積極規劃北部都會區及大學城，會否增加航天方面的元素，陳國基對未來的大學城寄予厚望，強調北部都會區的發展將以「南金融、北創科」為大方向，希望向高科技發展，對接「十五五」規劃，貢獻國家。他指出，由他親自主持的教育科技和人才委員會，正是要將這三大範疇環環相扣。有鑑於香港地少人多且缺乏天然資源，人才是未來發展的最重要基石。政府期望透過優質的教育培訓人才，讓他們在科技領域取得成就，進而帶動高科技產業落戶香港。

發展高科技應對人口老化 新田科技城創龐大效益

面對人口老化及維持國際競爭力的雙重挑戰，陳國基認為香港必須跟隨國家推動高科技發展的步伐，全力向高科技方向邁進。香港不能單靠金融業，高科技發展已成為必須的發展方向，若能吸引外國企業來港，對香港十分有利。他預計，正在發展的新田科技城將可創造約三十萬個就業職位，並帶來超過兩千多億元的收入，對香港未來的就業機會及庫房收入具有舉足輕重的影響。

大學城分階段落成 尋求海外名校合作建國際樞紐

陳國基指大學城最快平整的洪水橋用地將於今年年底招標，預計2026年年底交地供大學籌劃；牛潭尾用地預計於2028年左右推出；而新界北的用地則預計在2030年準備就緒，合共可提供一百至三百公頃的土地。政府鼓勵本地大學與海外及內地頂尖學府合作，甚至引入研發部門推動科研成果商品化。他舉行指現時港大與劍橋大學合作的雙學位課程，香港將進一步鞏固其國際教育樞紐的地位，吸引全球優秀人才匯聚本港交流。