神舟二十三號︱政府：爭取乘組成員最快明年上半年訪港 已提出請求辦「天地對話」

首名港產太空人、女載荷專家黎家盈，已於日前乘坐神舟二十三號載人飛船升空，展開為期半年的太空站任務。創新科技及工業局孫東日前赴酒泉衛星發射中心，現場見證神舟23號發射升空。他今日（31日）在電視節目透露，特區政府已向國家載人航天工程辦公室反映，希望神舟23號乘組成員完成任務後能盡快訪港，預計最快可於明年（2027年）上半年成行。

爭取辦「天地對話」

「天宮課堂」太空授課活動將直播太空人實驗及課堂，被問及今次黎家盈有否機會在太空告市民見面。孫東表示，已代表特區政府向國家載人航天工程辦公室提出請求，希望能安排神舟23號航天員與香港青年學生進行「天地對話」，已獲非常正面的回應，特區政府目前正與教育局及港澳辦加緊協調，期望在不久的將來成事，以激勵更多香港年輕人投身創科及國家航天事業。孫東補充指，一旦方案落實，特區政府會盡力做好協調，盡可能滿足廣大市民的參與需求。

孫東表示，能在酒泉衛星發射中心現場見證火箭升空，令人感到無比振奮與自豪。他形容，這是香港回歸29年來，少有能凝聚全社會共識、激勵人心的重大歷史事件，其意義極其深遠。

特區政府持續支援家屬

被問及黎家盈近況，孫東表示，最近一次見面是於5月24日的出征儀式上曾近距離與她會面，當時黎家盈身穿太空衣，狀態極佳。孫東指出，特區政府一直非常關心黎家盈的訓練及準備出征情況，相關部門亦與其家人保持密切聯繫。特區政府會持續配合國家有關方面，盡可能解決其後顧之憂，並繼續與其家人溝通及提供適切支援，讓黎家盈能放心、安心地在太空執行任務。至於黎家盈與家人的溝通安排，他相信國家會有妥善的相關部署。

憑優秀綜合質素脫穎而出

對於黎家盈如何在120名候選人中脫穎而出，孫東強調，黎家盈憑藉的是卓越學術能力、極佳生理機能、強大心理質素，以及精益求精、吃苦耐勞的專業態度。加之，她整體綜合質素非常優秀，完全符合國家選拔標準，認為這是她能脫穎而出的最根本原因。

至於紀律部隊成員背景是否對獲選為載荷專家具備優勢，孫東指今次選拔中，候選人包括大學教師、科研機構及園區公司等優秀人才，皆有機會參與。他強調，紀律部隊成員在紀律性、身體素質及專業訓練上具備一定優勢，但國家選拔太空人主要仍是著眼於整體的綜合優勢。

公務員職位 一直保留

對於市民關注黎家盈完成任務後去向，孫東明確表示，黎家盈現時依然是特區政府公務員，擔任警務處警司，受特區政府調派前往載人航天中心接受訓練並執行任務，其職位將會一直保留。黎家盈未來的具體工作安排會先尊重其個人意願，並聽從國家的統一工作部署，適當時候她便可回港工作。至於黎家盈可否在太空站進行一年任務，孫東指為時尚早。

至於航天產業方面，孫東強調，本港航天科技發展的原則是「緊密對接國家航天任務，做到精準支持」，利用香港所長服務國家所需。他透露，已有內地航天企業正與特區政府探討有關低軌衛星及星鏈等合作安排，仍在商討階段。

年內成立太空製造研究中心

孫東表示，特區政府將於年內在「InnoHK」研發平台下，成立全新的太空製造研究中心。該中心主要任務是針對未來太空製造、裝備組裝及維護的需求，研究利用3D打印技術及人工智能（AI）技術，發揮先進工藝與材料的優勢，直接在太空利用零件進行組裝與製造。

坊間有聲音建議特區政府成立「航天經濟或低軌經濟辦公室」，以在產業中下游招商引資。孫東指，政府對此持開放態度，將視乎未來科研對國家航天事業的促進作用及經濟發展階段，重新部署資源與人員配置。

五年規劃提出三大新興創科方向

孫東強調，航天科技已納入特區政府的五年規劃。未來的創科專章除生命健康科技、人工智能與機械人，以及先進製造、材料與能源三大方向外，政府特別提出航天科技、海洋探索及量子科技三個新興方向，對接國家戰略需求。新方向將從上游基礎科研做起，再逐步延伸至中下游，多項政策正陸續執行。