國安附例︱林定國 : 旨在釐清「其他危害國安罪行」範圍 鄧炳強斥有人刻意曲解恫嚇市民

立法會《維護國家安全(程序事宜)規例》小組委員會今午（11日）舉行首次會議，審議《維護國家安全條例》的附屬法例。律政司司長林定國表示，立法目的是要清楚闡明在《香港國安法》和國安條例下，界定其他危害國家安全的罪行機制，細化相關程序事宜，為《香港國安法》和國安條例帶來更加大確定性。

他強調條例並沒有改變《香港國安法》和國安條例的現行規定和適用範圍，沒有新增任何權力、罪行或罰則，但有一些別有用心的媒體、境外勢力或潛逃份子，對附屬法例作出危言聳聽的失實指控。

涉國安問題判斷 從來不是由司法機關負責處理

關於行政長官證明書的機制，林定國表示，在主要的普通法司法管轄區都有不少的案例說明，司法機關是尊重行政機關對於國家安全問題的評估及判斷，強調這是早已確立的普通法原則。他引用海外和本港案例指出，無論是在香港、英美或其他司法管轄區，涉及國安問題的判斷從來都不是由司法機關負責處理，且行政機關較法院更有能力就國安事務作出合適判斷。

他指，行政長官是香港特區維護國家安全的第一責任人，並掌握所有相關資料，包括極為敏感不能公開的情報信息，所以必須負責，且最適合判斷某項犯罪行為是否涉及國家安全，因此行政長官證明書機制完全符合普通法的原則，亦絕不存在干預司法程序的問題。

保安局局長鄧炳強表示，留意到部分人士對相關附屬法例出現誤解、甚至刻意曲解，有人企圖恫嚇市民指相關規例會大大擴闊危害國家安全罪行的範圍，令一些原本性質輕微的罪行都變成危害國家安全罪行。

鄧炳強批評有人別有用心煽動市民

鄧炳強強調這些說法是假的、誤導的、騙人的、嚇人的，重申相關規例沒有改變《香港國安法》和國安條例的在特區法例中適用規定，亦沒有訂立任何新的罪行、罰則或執法權利，絕對不可能、亦不會將所謂性質輕微的罪行，無端變成危害國家安全罪行，批評說這些話的人可能是別有用心、心腸歹毒，想煽動市民對特區政府的不信任和仇恨。

經民聯吳永嘉希望當局再詳細解說，附屬法例如何可為社會帶來更的大的確定性，亦關注在一個審訊中，被告人被控告多條罪行，其中一條是涉及國安罪行時，又或在審訊期間發現需要再控告他更多罪行時，這些是否都會屬於危害國安行為。

鄧炳強表示，《香港國安法》內解釋何謂危害國家安全的罪行中，其中指明在特區法例下「其他」危害國家安全的罪行，但未有很清楚地說明相關的內容是甚麼，而為了更多確定性，今次修例正是指明當特首發出證明書的罪行，都會屬於危害國家安全的罪行，否則都不屬於危害國家安全罪行。他舉例，若一個人被發現藏有爆炸品或會被控恐怖襲擊罪，但拘捕他時亦找到毒品，特首所發的證明書是指明其藏有爆炸品的行為，可能危害國家安全，但藏毒就不是。

民建聯陳克勤關注，其他普通法管轄區由行政機關發出證明書時，其相關機制會是如何運作，為何這些地方都由行政機關去發出證明書，不由法院去處理。林定國表示，要判斷一個行為是否涉及危害國家安全，很多普通法管轄區都是由行政機關發出證明書，這不是一個巧合，因為作出這個判斷時，需考慮一籃子的資訊，當中或涉及敏感資料，這不是律師、法官專業受訓的工作。

簡慧敏：冀明天內會會議上作口頭報告

律政司署理首席政府律師梁文豐舉例，英國1997年特別移民上訴委員會的法律，以及2002年國籍移民及庇護法中，若內政大臣發出證明書，證明一些移民或入境事務的案件，是基於國家安全或外交理由作出的決定，受影響人士就不可循一般機制提出上訴，而要交到特別移民上訴委員會去處理，並要跟一些特別的法律程序，如不公開聆訊。

主席簡慧敏表示，為了盡快處理今次修例，會致涵內會主席，希望在明天（12日）的內會會議上作口頭報告。

記者：郭詠欣

攝影：何君健

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