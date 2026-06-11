立法會內會特別會議同意就《維護國家安全規例》成立小組委員會 15議員加入簡慧敏任主席

立法會內會今早（11日）就政府最新修訂國家安全附屬法例召開特別會議，委員會同意就《維護國家安全(程序事宜)規例》召開小組委員會，現場有15位議員舉手加入委員會，並由選委界簡慧敏當選為委員會主席，沒有議員示意，小組委員會不需選出副主席。據了解，委員會最快於下午召開會議。

內會主席陳振英表示，本周二（9日）收到保安局局長鄧炳強的來信。資料圖片

內會主席陳振英表示，本周二（9日）收到保安局局長鄧炳強的來信，指現今地緣政治複雜，香港特區面對的國家安全隱患仍然存在，認同香港特區有責任盡早完成相關附屬法例的立法工作，以「早一日、得一日」有效維護國家安全，因此召開特別會議。

小組委員會委員包括選委界管浩嗚、陳曉峰、陳紹雄、蘇紹聰、陳曼琪、簡慧敏；九龍中楊永杰；自由黨邵家輝；工聯會吳秋北；經民聯吳永嘉、梁美芬；民建聯周浩鼎、陳克勤；新民黨陳家珮；體演文出界霍啟剛。

記者：郭詠欣

