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國安附例︱立法會內會明召開特別會議處理 政府：地緣政治複雜 需「早一日得一日」有效維護國安

政情
更新時間：11:51 2026-06-10 HKT
發佈時間：11:51 2026-06-10 HKT

政府修訂國家安全附屬法例，行政長官可發證明書認定某刑事罪行屬危害國安案件。最新保安局局長鄧炳強去信立法會內務委員會，現今地緣政治複雜，香港特區面對的國家安全隱患仍然存在。內會將於明天（11日）大會完結後，召開特別內會，處理《維護國家安全（程序事宜）規例》。

鄧炳強：國家安全隱患仍然存在

鄧炳強在信中稱，現今地緣政治複雜，香港特區面對的國家安全隱患仍然存在，香港特區有責任盡早完成相關附屬法例的立法工作，以「早一日、得一日」有效維護國家安全。

他感謝立法會在相關工作的全力支持和配合，保安事務委員會和司法及法律事務委員會早前已召開聯席會議討論，有見於其急切性，相關附屬法例已刊登憲報及即時生效，今天會交到立法會省覽，以進行「先訂立、後審議」的程序，政府期望繼續得到立法會的全力支持，使立法工作可以最快速度推進。

他指，理解立法會內委會將考慮成立小組委員會審議附屬法例，冀內會可考慮召開特別會議，以盡快考慮成立附屬法例小組委員會，開展附屬法例的審議工作。

記者：郭詠欣

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